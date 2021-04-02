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СМИ: в России выросли цены на авиаперелеты

Национальная Служба Новостейиещё 2
1 час назад
Цены на авиабилеты в ряд городов России с вылетом в апреле-июне выросли на 15–120% в сравнении с 2019 годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные агрегаторов для путешественников Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip. Издание уточнило, что сравнивало цены с 2019 годом, так как год назад существенное подорожание авиабилетов не приводило к изменению спроса.
В России выросли цены на авиаперелеты
Фото: ТАССТАСС
Сильнее всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны (на 121%), Томск (91%), Нижнекамск (88%), Чебоксары (46%). По словам экспертов, авиаперевозчики не могут удерживать тарифы на прежнем уровне из-за растущих затрат, а также низкой рентабельности и накопленного убытка 2020 года, связанного с пандемией, пишет «Свободная пресса».
Между тем, Минтранс комментировать информацию отказался, сославшись на то, что не знаком с методикой оценки агрегаторами цен на авиабилеты. В ведомстве добавили, что увеличение провозных емкостей, которые готовы предложить авиакомпании во II квартале нынешнего года, окажет положительное влияние на доступность минимальных тарифов для населения. Представитель Минтранса также сообщил, что сейчас наблюдается постепенное восстановление рынка авиаперевозок.
Компании,Минтранс РФ,газета "Известия",
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