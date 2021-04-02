В России выросли цены на авиаперелеты

Цены на авиабилеты в ряд городов России с вылетом в апреле-июне выросли на 15–120% в сравнении с 2019 годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные агрегаторов для путешественников Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip. Издание уточнило, что сравнивало цены с 2019 годом, так как год назад существенное подорожание авиабилетов не приводило к изменению спроса.