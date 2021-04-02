Макдоналдс в России отказался от искусственных красителей и ароматизаторов в основном меню

Макдоналдс в России полностью отказался от использования искусственных красителей и ароматизаторов в продуктах основного меню: бургерах, роллах, куриной продукции, картофеле фри, картофеле по-деревенски и креветках.

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Это сделано в рамках глобальной кампании по постепенному отказу от искусственных ароматизаторов и красителей в составе всей продукции.

В настоящее время Макдоналдс в России не использует искусственные красители и ароматизаторы в мясных котлетах, продуктах из куриного мяса и рыбы, булочках и картофеле фри.

Кроме того, вся продукция Макдоналдс в России не содержит усилителей вкуса и ГМО.

В декабре прошлого года продукты основного меню Макдоналдс в России прошли проверку на содержание искусственных красителей в независимой лаборатории. Для исследования были отобраны несколько категорий основных продуктов Макдоналдс: котлеты из говядины, картофель фри, куриные наггетсы, а также плавленый сыр и клубничный топпинг для мороженного. Проверка проходила в соответствии с ГОСТ для каждого продукта. По результатам исследований, в составе продуктов не было выявлено следов искусственных красителей.

Старший директор отдела обеспечения и гарантии качества и устойчивого развития Макдоналдс Ирина Коршунова рассказала, что уже более двух лет при разработке новых продуктов меню Макдоналдс использует ингредиенты без искусственных красителей и ароматизаторов.

«Это кропотливая работа с поставщиками Макдоналдс, ведущими игроками пищевой индустрии, для которых отказ от искусственных ароматизаторов и красителей в своей продукции требует отработки новой рецептуры, иногда изменений технологии производства, а иногда и ведет к необходимости закупки новой единицы оборудования или упаковки», – отметила Коршунова.

По ее словам, такая работа выводит индустрию быстрого питания на абсолютно новый уровень и позволяет отвечать ожиданиям современных потребителей, для которых важно качественное, натуральное и безопасное питание.

В компании также рассказали, что в 2022 году на 120 рынках изменится программа Хэппи Мил. Макдоналдс станет первой крупной компанией в сфере общественного питания, которая поставила перед собой стратегическую цель увеличить потребление потребителями фруктов, овощей, воды, молочной продукции, а также белковых продуктов с низким содержанием жира.