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В России проконтролируют поставки сахара

Lenta.ru
4 часа назад
Министерство сельского хозяйства проконтролирует поставки сахара. Каждому заводу дадут определенную квоту на производство и продажу сахара розничным торговым сетям, сообщает газета «Известия».
В России проконтролируют поставки сахара
Фото: Роман Демьяненко / РИА НовостиРоман Демьяненко / РИА Новости
Поясняется, что предприятия ежемесячно будут изготавливать только тот объем продукции, который Минсельхоз установил конкретно для них. Эта цифра была сформирована, исходя из двух определяющих факторов: потребности региона и объемах производства, которые заводы вырабатывали до введения нормативов.
По словам собеседника издания, сложности в этой ситуации заключаются, в первую очередь, в том, что предприятия никогда не работали по подобной схеме. Кроме того, на производительность зачастую влияют факторы, которые компании не могут проконтролировать. Например, трудности с поставками сырья.
Глава Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько пояснил, что новая система должна помочь правительству доводить субсидии до производителей. То есть, благодаря участию в поставках, Минсельхозу будет известна информация о продажах товара по фиксированной цене, а значит, ведомство будет знать получателей субсидий.
Ранее председатель Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) Андрей Бодин заявил, что российские торговые сети хотят закупить сахар впрок и тем самым создают необоснованный ажиотаж. Он также отметил, что заявления о нарушении поставок сахара со стороны производителей не соответствуют действительности.
Производство сахара в России в январе-феврале 2021 года упало в 2,4 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года.
Компании,Андрей Бодин,Дмитрий Рылько,Минсельхоз,газета "Известия",
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