В России проконтролируют поставки сахара

Поясняется, что предприятия ежемесячно будут изготавливать только тот объем продукции, который Минсельхоз
установил конкретно для них. Эта цифра была сформирована, исходя из двух определяющих факторов: потребности региона и объемах производства, которые заводы вырабатывали до введения нормативов.
По словам собеседника издания, сложности в этой ситуации заключаются, в первую очередь, в том, что предприятия никогда не работали по подобной схеме. Кроме того, на производительность зачастую влияют факторы, которые компании не могут проконтролировать. Например, трудности с поставками сырья.
Глава Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько
пояснил, что новая система должна помочь правительству доводить субсидии до производителей. То есть, благодаря участию в поставках, Минсельхозу будет известна информация о продажах товара по фиксированной цене, а значит, ведомство будет знать получателей субсидий.