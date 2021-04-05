В России проконтролируют поставки сахара

По словам собеседника издания, сложности в этой ситуации заключаются, в первую очередь, в том, что предприятия никогда не работали по подобной схеме. Кроме того, на производительность зачастую влияют факторы, которые компании не могут проконтролировать. Например, трудности с поставками сырья.