«Почта России» создаст сервис для интернет-магазинов

"Почта России" открывает drop-off пункты, в которых принимаются крупные партии посылок с заказами, в том числе оформленными на маркетплейсах, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Таким образом компания создает отдельный сервис для интернет-магазинов и частных продавцов, уточняется в сообщении.

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Данная схема позволит продавцам напрямую доставлять заказы адресатам, минуя склады маркетплейсов, что повысит скорость доставки примерно вдвое, пишет издание.

Инвестиции в проект не раскрываются, однако, по мнению экспертов, создание drop-off офиса на базе логистического центра может стоить 1,5-2 млн рублей.

Сейчас доля "Почты России" в сегменте доставки товаров с маркетплейсов относительно невысока - всего около 10%, так как маркетплейсы стремятся доставлять товары собственными силами. Новый проект может привести к удвоению этой доли на рынке. При этом, по мнению специалистов, компания выбрала правильное время, чтобы предложить свои услуги, поскольку сейчас отмечается дефицит логистических мощностей торговых площадок.

Однако развитием данного направления "Почта России" занялась слишком поздно. Еще 5-6 лет назад она могла бы стать ключевым игроком в сегменте логистики, но теперь вынуждена выступать в роли догоняющего, пишет издание.

Drop-off офисы создаются на базе логистических центров "Почты России" и к обычным отделениям не имеют отношения. Прием отправлений уже начали 56 drop-off пунктов. При этом их сеть будет развиваться.