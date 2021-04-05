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Подозреваемых в покушении на убийство совладельцев Merlion отпустили

Алиса Селезнёва
3 часа назад
Освобождены из-под стражи двое совладельцев Merlion, обвиняемые в покушении на убийство. Еще один совладелец находится под домашним арестом. Об этом, по данным ТАСС, заявил адвокат Георгий Поспелов.
Подозреваемых в покушении на убийство совладельцев Merlion отпустили
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Рамблер» писал, что совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов и топ-менеджер Борис Левин были арестованы в октябре 2020 года и обвинены в причастности к поджогу дома бывшего гендиректора компании Merlion Вячеслава Симоненко. Им было предъявлено обвинение в покушении на убийство и умышленном повреждении имущества.
По словам адвоката, Алексей Абрамов и Владислав Мангутов были освобождены из СИЗО 1 апреля.
«В связи с отсутствием законных оснований для содержания в СИЗО и избрания иной меры пресечения», - пояснил защитник.
Георгий Поспелов подчеркнул, что ранее был освобожден из-под стражи и третий совладелец компании — Олег Карчев. По словам адвоката, срок домашнего ареста Карчева заканчивается 23 апреля, как и срок содержания под стражей топ-менеджера Merlion Бориса Левина.
Защита уверена, что освобождение Абрамова и Мангутова подтверждает их полную непричастность к преступлению. По версии адвокатов, Вячеслав Симоненко сам инсценировал поджог дома для привлечения совладельцев Merlion к уголовной ответственности «по заведомо ложному доносу с целью вымогательства и рейдерского захвата их бизнеса».
«Заявления о возбуждении в отношении Вячеслава Симоненко уголовных дел по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления), ч. 3 ст. 298 УК РФ (клевета в отношении судьи, прокурора, следователя, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) направлены в правоохранительные органы», - подчеркнул Поспелов.
Компании,Борис Левин,Алексей Абрамов,ФСИН,МВД,
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