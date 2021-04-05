Подозреваемых в покушении на убийство совладельцев Merlion отпустили

Георгий Поспелов подчеркнул, что ранее был освобожден из-под стражи и третий совладелец компании — Олег Карчев. По словам адвоката, срок домашнего ареста Карчева заканчивается 23 апреля, как и срок содержания под стражей топ-менеджера Merlion Бориса Левина.

Защита уверена, что освобождение Абрамова и Мангутова подтверждает их полную непричастность к преступлению. По версии адвокатов, Вячеслав Симоненко сам инсценировал поджог дома для привлечения совладельцев Merlion к уголовной ответственности «по заведомо ложному доносу с целью вымогательства и рейдерского захвата их бизнеса».