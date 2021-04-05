Подозреваемых в покушении на убийство совладельцев Merlion отпустили

«В связи с отсутствием законных оснований для содержания в СИЗО и избрания иной меры пресечения», - пояснил защитник.
«Заявления о возбуждении в отношении Вячеслава Симоненко уголовных дел по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления), ч. 3 ст. 298 УК РФ (клевета в отношении судьи, прокурора, следователя, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) направлены в правоохранительные органы», - подчеркнул Поспелов.