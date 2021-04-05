Дефицит машин вызвал падение продаж автомобилей на 6%

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в марте упал практически на 6%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику по основным игрокам авторынка.

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По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в феврале он рос на 0,8%, а в январе сокращался на 4,2%. Результаты по итогам марта ассоциация представит 6 апреля.

АвтоВАЗ продемонстрировал рост продаж всего на 3%, до 33,8 тысячи машин, тогда как в феврале продажи Lada поднимались на 13%.

Отмечается, что самый большой удар по рынку нанес дефицит автомобилей.

Несмотря на ожидания относительно улучшения ситуации, доступность машин упала, заявляют источники издания среди дилеров. Наблюдается дефицит автомобилей Toyota, BMW и Mercedes-Benz.

Дефицит является катализатором спроса и одним из ключевых факторов, которые замедляют продажи, заявил председатель правления «Авилона» Андрей Павлович. Стабилизации ситуации дилер ожидает к лету.

За пределами Москвы доступность автомобилей может быть выше, указывают собеседники издания.

Однако региональные дилеры тоже жалуются на проблемы по всем брендам, хотя и отмечают улучшение ситуации.

«С начала пандемии с квотами на автомобили серьезные проблемы — производители не успевают отгружать их нужное количество. Но сейчас есть положительная динамика», — сообщили в пермском «Сатурн-Р» (Subaru, Kia, Audi, Nissan и другие).

В России зафиксирован рост спроса на дефицитные модели, «но в апреле они не будут выкуплены из-за удлинения сроков поставки, а в массовом сегменте востребованность резко снизилась из-за увеличения цен с апреля», заявил глава Fresh Auto Денис Мигаль.

Нехватка микрочипов и ее влияние на предложение, а также рост цен как сдерживающий фактор являются ключевыми вопросами для рынка, заявил Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала». Он все еще ожидает роста рынка на 2–5% по итогам года. Кроме того, эксперт указал, что результаты второго полугодия будут более показательными.