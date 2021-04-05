За зиму Европа рекордно опустошила свои газовые хранилища

Зимний сезон года оставил в ПХГ Европы 29 процентов запасов. В Германии и Австрии — по 26 процентов, в Нидерландах — 23 процента, во Франции — 17 процентов. Эти страны входят в пятерку крупнейших европейских «хранителей газа», отмечают в компании.