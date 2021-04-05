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Эксперт прокомментировал ситуацию со сделкой ОПЕК+

RT на русском
3 часа назад
Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко прокомментировал ситуацию со сделкой ОПЕК+.
Об этом сообщает oilcapital.ru.
«Напомним, что возвращение к сделке произошло на фоне беспрецедентных событий в новейшей истории: начала коронавирусной пандемии с тотальными карантинными мерами», — заявил Мищенко.
По его словам, с 12 апреля 2020 года все встречи представителей платформы ОПЕК+ только подтверждали правильность решения о сокращении добычи и удерживали сделку почти в том же формате.
«В целом можно с уверенностью констатировать, что возобновлённая в апреле прошлого года платформа ОПЕК+ решила стратегическую задачу — вернула равновесие на нефтяной рынок и показала желание и возможность всех стран-участниц действовать слаженно и дисциплинированно», — считает эксперт.
Как полагает Мищенко, сделка ОПЕК+ и в дальнейшем будет являться главным стабилизирующим фактором на рынке — не только в техническом, но и в психологическом смысле.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.
Компании,Вячеслав Мищенко,Сергей Пикин,ФБА "Экономика сегодня",
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