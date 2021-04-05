Эксперт прокомментировал ситуацию со сделкой ОПЕК+

Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко прокомментировал ситуацию со сделкой ОПЕК+.

«Напомним, что возвращение к сделке произошло на фоне беспрецедентных событий в новейшей истории: начала коронавирусной пандемии с тотальными карантинными мерами», — заявил Мищенко.

По его словам, с 12 апреля 2020 года все встречи представителей платформы ОПЕК+ только подтверждали правильность решения о сокращении добычи и удерживали сделку почти в том же формате.

«В целом можно с уверенностью констатировать, что возобновлённая в апреле прошлого года платформа ОПЕК+ решила стратегическую задачу — вернула равновесие на нефтяной рынок и показала желание и возможность всех стран-участниц действовать слаженно и дисциплинированно», — считает эксперт.