Интернет-торговля выросла на 44% в 2021 году

Рынок интернет-торговли с начала года вырос на 44%, сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли. Коммерсантов в интернет толкает конкуренция, желание повысить качество услуг и активизация зарубежного бизнеса в России. Это связано не только с пандемией, но и укреплением внутреннего рынка, изменением потребительских привычек, говорят эксперты. При этом власти дают иностранцам отчетливый сигнал, что без локализации бизнеса на этом рынке делать нечего, говорят экономисты.

За январь-февраль 2021 года российский рынок интернет-торговли вырос на 44%, до 431,3 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Это произошло на фоне развития конкуренции и повышения качества услуг, отметили в организации, еще один важный фактор – локализация зарубежного бизнеса.

«В рамках текущих законодательных инициатив ряд трансграничных игроков начал активную локализацию бизнеса в России. Таким образом, зарубежные компании готовы инвестировать в создание полноценных интернет-магазинов, вкладываться в развитие инфраструктуры, создавать рабочие места», — цитирует ТАСС сообщение АКИТ.

По оценке Ассоциации, вклад иностранного бизнеса в онлайн-торговлю за первые два месяца года составил более 30 млрд руб. (на такую сумму россияне приобрели товары). Объем трансграничных продаж при этом снижается: в январе он сократился на 39%, в феврале – на 30%. В некоторых категориях падение составило от 30% до 80% — это одежда и обувь, электроника и бытовая техника, товары для детей.

В 2020 году за счет интернет-торговли российский бюджет получил дополнительно 80 млрд руб. в виде налогов (без учета НДС) и около 2 млрд руб. в виде таможенных платежей, сообщила ассоциация. Кроме того, развитие онлайн-ритейла повысило спрос на рабочую силу: за последний год появилось более 100 тыс. новых рабочих мест.

«Если в начале 2020 года снижение доли трансграничной интернет-торговли мы связывали с ограничениями, введенными из-за коронавируса, то сейчас можно говорить об устойчивых трендах, которые обусловлены прежде всего укреплением внутреннего рынка и усилением технологий и компетенций российских компаний», — отметил президент АКИТ Артем Соколов.

Рост интернет-торговли подтверждают и крупные ритейлеры. Так, оборот Wildberries в первом квартале 2021 года по сравнению с прошлым годом вырос на 79%, составив 134,7 млрд руб., сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании. Самый высокий рост был зафиксирован в категориях: товары для здоровья (+258%), продукты питания (+228%), спортивные товары (+191%), для дома и дачи (+172%), косметика (+126%). Количество заказов выросло на 108%, до 126,5 млн.

При этом продажи у компании активно растут в регионах: самая высокая динамика на Чукотке (+244%), в Чувашии (+156%), Калининградской области (+138%), Ингушетии (+130%) и Татарстане (+127%).

В Avito сообщили «Газете.Ru», что в 2020 году объем рынка онлайн-продаж С2С («потребитель потребителю») достиг 1,06 трлн руб. (оценка по данным на ноябрь). Рост произошел за счет стремительного увеличения числа покупателей, частоты продаж и среднего чека, отметили в компании. За полтора года рынок вырос на 87%.

При этом сумма средней сделки в этом сегменте выросла впервые за последние несколько лет: в 2017-2019 годах она составляла 3210-3250 руб., а в 2020 году – 3530 руб. Самые высокие продажи в категориях электроника и бытовая техника (24% сделок), одежда и обувь (18%), детские товары (17%).

Не только пандемия

Популярность интернет-магазинов выросла на фоне пандемии в 2020 году: из-за локдауна многие люди предпочли делать покупки онлайн. Однако рост интернет-торговли связан не только и не столько с пандемией, считает доцент кафедры маркетинга и рекламы, директор образовательной программы «Цифровая трансформация бизнеса» Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова. По мнению экономиста, здесь имеет смысл говорить об укреплении национального рынка и расширении возможностей российских компаний в сфере онлайн-торговли.

«Речь идет уже не только о собственных интернет-магазинах, но и маркетплейсах. В частности – об участии с товарами собственного производства в деятельности таких международных маркетплейсов, как AliExpress, Wildberries и т.д. Это говорит о существенном повышении конкурентоспособности и качества российских продуктов»,— сказала Сяглова «Газете.Ru».

Кроме того, немаловажную роль играет готовность россиян пользоваться услугами электронной коммерции. Все больше людей понимают, что компании не стремятся их обмануть. «Доверие растет, и люди хотят покупать в интернете не только понятные категории вроде электроники и бытовой техники, но и те товары, что связаны с личными ощущениями, примеркой», — отметила Юлия Сяглова.

При этом она добавила, что прирост в товарообороте онлайн-магазинов произошел в том числе и за счет мощного скачка в продовольственном ритейле, которому способствовала пандемия.

По рыночным оценкам, годовой оборот всего российского рынка онлайн-торговли продуктами питания в 2020 году составил не менее 155 млрд руб., увеличившись в 3,6 раза год к году, сообщил «Газете.Ru» управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.

Он добавил, что большинство торговых сетей, которые активно развивают и финансируют развитие собственной интернет-торговли, показывают рост в начале 2021 года. Например, из отчетности X5 Retail Group следует, что только за февраль 2021 года доля цифровых продаж в общей выручке X5 превысила 2% и достигла 4,5% в Москве и Московской области.

«Многие потребители получили дополнительный опыт в плане удобства и постоянного совершенствования технологий онлайн-заказов продуктов питания, и тут уже скорее играет роль не сам локдаун, а новая привычка в отношении подобных покупок»,

— считает Березнюк.

В последние месяцы также наблюдается умножение инвестиций в российский рынок интернет-торговли, отметил старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев . Этому способствует политика правительства по локализации ИТ-компаний и сокращению доли импортного ПО на территории Таможенного союза.

«Игрокам рынка даны недвусмысленные сигналы о необходимости развития проектов, нацеленных на внутренний рынок России и возможных затруднениях у представителей глобальных компаний»,— сказал эксперт «Газете.Ru».

Лебедев добавил, что на фоне пандемии появилась необходимость перестраивать бизнес-процессы, чтобы привести их в соответствие с изменившимися условиями. У конкурентоспособных предприятий в сфере онлайн-торговли есть возможность инвестировать в развитие клиентского опыта, и это поспособствовало росту продаж в начале 2021 года.

«Однако стоит помнить, что этот рост был перераспределительным, а не органическим. Рост интернет-продаж проходит на фоне падения посещаемости торговых центров, трудностей в пересечении границы, глобальном росте затрат на логистическое сопровождение, стагнации доходов населения и осторожности при принятии решения о потребительском кредитовании», — сказал эксперт.

Есть ли проблемы

В ближайшие месяцы рост интернет-торговли продолжится, считает Юлия Сяглова из РАНХиГС. Однако есть и негативные факторы, которые могут его сдерживать.

Один из них — это несовершенство логистики, которое не позволяет компаниям приобщить клиентов к своей бизнес-модели, особенно в регионах. Еще одна причина — это некачественный сервис.

Потребности клиента должна быть удовлетворены, будь то сайт, мобильное приложение, постамат, курьерская доставка или другие способы взаимодействия, отметила Сяглова.

«Важны своевременность, четкость и скорость доставки, точность вложения и т.д. Если эти внутренние моменты не учтены и не налажены, клиенты постепенно будут переходить к другому игроку. Хотя эти факторы и не рыночные, компании должны обращать на них внимание», — сказала эксперт.

Александр Лебедев из НИУ ВШЭ при этом отмечает, что есть риск монополизации.

Лидеры рынка сейчас стремятся воспользоваться благоприятной ситуацией и образуют экосистемы, при которых стираются границы специализации: кажется, что одна организация может предоставить весь спектр возможных услуг. В среднесрочной перспективе это также может отрицательно отразиться на макроуровневом развитии, полагает он.

«Кроме технологических и экономических барьеров, существуют еще и социальные. Далеко не все граждане России чувствуют себя уверенно в интернете, растет риск встретить мошенников, существуют законодательные ограничения на дистанционную продажу некоторых видов товаров»,— обратил внимание эксперт.

Лебедев добавил, что российский рынок ограничен платежеспособностью населения, для дальнейшего роста нужно выходить на новые рынки, считает эксперт.

«Для этих целей хорошо подходят рынки развивающихся стран, в первую очередь из Средней, Передней и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Также стоит присмотреться к зарождающимся рынкам в Африке», — сказал Александр Лебедев.

Однако он отметил, что исторически российские интернет-гиганты не были особо успешны за рубежом, и многие проекты пришлось свернуть, получив убытки.