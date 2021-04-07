Российские власти выделили миллиарды рублей производителям сахара и масла

Таким образом власти частично компенсируют затраты на изготовление и реализацию продукции. Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен. Это позволит зафиксировать стоимость килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, а одного литра масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

Ожидается, что по таким ценам будет продано не менее 600 тысяч литров масла и не менее 600 тысяч тонн сахара. В документе сказано, что компании получат компенсации из расчета 10 рублей на литр масла и пять рублей на килограмм сахара.