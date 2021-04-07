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Российские власти выделили миллиарды рублей производителям сахара и масла

Lenta.ruиещё 38
22 минуты назад
Российские власти выделили миллиарды рублей производителям сахара и масла
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Правительство России выделило 9 миллиардов рублей на субсидии производителям сахара-песка и подсолнечного масла. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте кабинета министров.
Таким образом власти частично компенсируют затраты на изготовление и реализацию продукции. Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен. Это позволит зафиксировать стоимость килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, а одного литра масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно.
Ожидается, что по таким ценам будет продано не менее 600 тысяч литров масла и не менее 600 тысяч тонн сахара. В документе сказано, что компании получат компенсации из расчета 10 рублей на литр масла и пять рублей на килограмм сахара.
В начале апреля стало известно, что Минсельхоз собирается контролировать сахарную отрасль плановым методом. Каждый завод получит квоты на производство и продажу сахара торговым сетям. Такое решение принято на фоне падения производства сахара в России в январе-феврале 2021 года в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Проблема начала проявляться сразу после вступления в силу соглашения о предельных ценах на сахар при оптовой и розничной покупке.
Компании,Михаил Мишустин,Минсельхоз,Правительство РФ,
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