Банкам разрешили отказывать в кредите без объяснения причин

Госдума РФ отклонила законопроект, обязывающий банки объяснять заемщикам причины отказа в выдаче потребительского кредита. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Инициатива была внесена в Госдуму парламентом Калмыкии. Авторы предложили обязать кредитора давать «мотивированное объяснение причины» отказа в потребительском кредите, чтобы заемщики могли иметь полную информацию о своем кредитном потенциале и возможностях устранить проблемы, о которых они зачастую даже не знают.

Однако законопроект не получил поддержки правительства РФ и комитета Госдумы по финансовому рынку.

По мнению комитета, реализация инициативы «поставит под угрозу в том числе коммерческую тайну в отношении так называемых "скоринговых" моделей, используемых кредитными организациями для проведения оценки рисков кредитования заемщиков, а также для формирования своих резервов и капитала».

В правительстве напомнили, что кредитные договоры не относятся к публичным договорам, из-за чего кредитор не обязан заключать его с каждым обратившимся.