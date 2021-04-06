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Банкам разрешили отказывать в кредите без объяснения причин

Вероника Полынина
3 часа назад
Госдума РФ отклонила законопроект, обязывающий банки объяснять заемщикам причины отказа в выдаче потребительского кредита. Об этом сообщает РИА «Новости».
Банкам разрешили отказывать в кредите без объяснения причин
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инициатива была внесена в Госдуму парламентом Калмыкии. Авторы предложили обязать кредитора давать «мотивированное объяснение причины» отказа в потребительском кредите, чтобы заемщики могли иметь полную информацию о своем кредитном потенциале и возможностях устранить проблемы, о которых они зачастую даже не знают.
Однако законопроект не получил поддержки правительства РФ и комитета Госдумы по финансовому рынку.
По мнению комитета, реализация инициативы «поставит под угрозу в том числе коммерческую тайну в отношении так называемых "скоринговых" моделей, используемых кредитными организациями для проведения оценки рисков кредитования заемщиков, а также для формирования своих резервов и капитала».
В правительстве напомнили, что кредитные договоры не относятся к публичным договорам, из-за чего кредитор не обязан заключать его с каждым обратившимся.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что Банк России обсуждает с правительством возможность дать регулятору законодательное право запрещать коммерческим банкам кредитовать граждан с долгами.
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