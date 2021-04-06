Авторынок в России рухнул из-за роста цен

Авторынок в России в марте упал на 5,7% из-за дефицита автомобилей и роста цен, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

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В марте было реализовано 148,7 тысячи автомобилей. Продажи Lada в марте увеличилась на 3%, до 33,8 тысячи машин. Из топ-10 брендов продажи выросли только у Kia (на 1%, до 20,1 тысячи автомобилей) и Haval (на 77%, до 2,8 тысячи машин).

Наибольший провал продемонстрировал Nissan – его продажи рухнули на 25%, до 5,7 тысячи штук.

По итогам первого квартала продажи снизились на 2,8% и составили 387,3 тысячи машин.

5,5%, или 21,3 тысячи проданных в первом квартале автомобилей были легкими коммерческими.

Самый популярный сегмент – внедорожники (SUV). Они составили 47,3% от общего объема продаж - 183,2 тысячи машин.

Кроме того, было реализовано 1,8 тысячи пикапов и 204 электромобиля.

«Покупательский интерес несколько снижается по мере роста цен, в некоторых случаях по-прежнему наблюдается дефицит в предложении определенных моделей. Неопределенность с повышением утилизационного сбора также не помогает рынку. Наибольшее замедление продаж наблюдается в массовом сегменте», - отмечает глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штерцель.