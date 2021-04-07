Сбер и «Ростелеком» займутся разработкой технологий идентификации

Сбер и «Ростелеком» подписали предварительное соглашение о намерениях по созданию на паритетных началах совместного предприятия «Цифровые технологии идентификации».

Оно будет заниматься разработкой, развитием и тиражированием технологий идентификации для повышения уровня цифровизации в различных отраслях экономики.