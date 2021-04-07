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Сбер и «Ростелеком» займутся разработкой технологий идентификации

Артём Кульша
1 час назад
Сбер и «Ростелеком» будут вместе разрабатывать, развивать и распространять технологии идентификации. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.
Сбер и «Ростелеком» займутся разработкой технологий идентификации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сбер и «Ростелеком» подписали предварительное соглашение о намерениях по созданию на паритетных началах совместного предприятия «Цифровые технологии идентификации».
Оно будет заниматься разработкой, развитием и тиражированием технологий идентификации для повышения уровня цифровизации в различных отраслях экономики.
«Совместное предприятие будет развивать системы идентификации, электронного взаимодействия и защиты от любого вида мошенничества. Это повысит уровень доверия граждан к цифровым сервисам и будет иметь важное значение для развития экономики в целом. Благодаря моментальной и надежной идентификации мы сможем выстроить защищенную и комфортную среду для населения и бизнеса», — сообщил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил, что технологии цифровой идентификации пользователей, в том числе биометрия, становятся все более востребованными. Он выразил уверенность, что совместное предприятие «Ростелекома» и Сбера станет фундаментом для построения эффективного и безопасного цифрового общества, обеспечит равные цифровые возможности для граждан, поможет бизнесу и государству успешно пройти цифровую трансформацию.
«Цифровизация ключевых отраслей экономики является приоритетной задачей, которую поставил перед нами президент. Объединение двух крупнейших российских компаний — Сбера и "Ростелекома" — для совместного развития цифровых технологий идентификации будет способствовать ускоренному развитию этого направления. Деятельность нового совместного предприятия нацелена на решения, от которых зависит разработка и внедрение технологий идентификации в различных отраслях экономики, в том числе в части перевода сервисов и услуг в электронный вид. Основная миссия этих компаний — опираясь на экспертизу и обширный опыт, обеспечить безопасность и защищенность для граждан России на пути решения этих задач», — отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
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