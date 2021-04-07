Сбер и «Ростелеком» займутся разработкой технологий идентификации

«Совместное предприятие будет развивать системы идентификации, электронного взаимодействия и защиты от любого вида мошенничества. Это повысит уровень доверия граждан к цифровым сервисам и будет иметь важное значение для развития экономики в целом. Благодаря моментальной и надежной идентификации мы сможем выстроить защищенную и комфортную среду для населения и бизнеса», — сообщил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.
«Цифровизация ключевых отраслей экономики является приоритетной задачей, которую поставил перед нами президент. Объединение двух крупнейших российских компаний — Сбера и "Ростелекома" — для совместного развития цифровых технологий идентификации будет способствовать ускоренному развитию этого направления. Деятельность нового совместного предприятия нацелена на решения, от которых зависит разработка и внедрение технологий идентификации в различных отраслях экономики, в том числе в части перевода сервисов и услуг в электронный вид. Основная миссия этих компаний — опираясь на экспертизу и обширный опыт, обеспечить безопасность и защищенность для граждан России на пути решения этих задач», — отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.