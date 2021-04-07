Tesla вернула тайно списанные со счетов клиентов деньги

С нескольких покупателей электромобиля Tesla тайно списали двойную цену, так как компания выставила счет в двойном размере. Сколько человек пострадали, неизвестно, но портал CNBC выяснил истории нескольких из них.

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Как минимум шесть клиентов из Калифорнии и Северной Каролины утверждают, что возврат денег занял не менее недели, хотя в компанию Илона Маска они начали жаловаться сразу.

Один из них, Том Слэттери (Tom Slattery), рассказал, что поехал в сервисный центр Tesla в другом городе и посетил выставочный зал, чтобы добиться хоть от кого-то заверений, что деньги ему вернут. Письмо с извинениями он получил только во вторник вечером. По словам Слэттери, теперь он понимает, что Tesla больше думает о цене акций, чем о клиентах.

У другого клиента, который попросил не называть его имени, дважды 25 марта списали 54 тысячи долларов. Проблему заметили в банке и предупредили его. Чтобы разобраться в происходящем, ему потребовалось шесть часов, в которые уложилась серия телефонных звонков в офис Tesla. Но только 31 марта он получил на электронную почту подтверждение, что произошла ошибка и деньги вернут. За это время ему пришлось снимать деньги с брокерского счета для расходов.

В письме Tesla предложила пострадавшим кредит в размере 200 долларов в срок до 30 января 2022 года на покупку в интернет-магазине компании. Потратить их можно только на одну покупку, причем это не должна быть бутылка Tesla Tequila. Слэттери отметил, что такой подарок выглядит слишком мелким и слишком запоздавшим.