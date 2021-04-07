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Цены на бензин в России назвали самыми низкими в мире

Национальная Служба Новостейиещё 4
3 часа назад
Цены на бензин в России сейчас одни из самых низких в мире при расчете на доллары, заключил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Слава Демченко. Его слова приводит ТАСС. Одной из причин он назвал тот факт, что стоимость топлива в последние годы росла намного меньше инфляции. ФАС объяснила подорожание бензина сильными холодами «Цены на бензин в России в последние годы росли даже немного меньше инфляции. И уровень цен на бензин в России и сейчас находится, скорее, на уровне цен в тех странах, где они минимальны. По крайней мере, если смотреть в долларах», — передал ТАСС его слова. По оценкам Росстата, с 23 по 29 марта цены на автомобильный бензин выросли на 0,3 процента, на дизельное топливо — на 0,2 процента. При этом, с начала года бензин на российских заправках уже подорожал на 2,9 процента, дизельное топливо — на 1,4 процента. Однако в Минэнерго цену на бензин считают несправедливо низкой. «Фактическая цена бензина АИ-92 — 44,89 рублей за литр по состоянию на 25 марта 2021 года на территории Центральной России. Справедливая розничная цена без демпфера — 50,08 рублей за литр», — указывали в министерстве.
В Fitch заявили, что цены на бензин в России одни из самых низких в мире
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей
Компании,ФАС,Минэнерго,Росстат,Fitch Ratings,ИТАР-ТАСС,
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