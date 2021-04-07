Перечислены основные риски для российских банков

Аналитики агентства Moody’s составили список основных рисков, несущих угрозу банкам России и стран СНГ.
Как пишет РБК
, в него вошли потенциальная эскалация внутренних и региональных конфликтов, старение населения, доминирование госбанков и активизация кибермошенничества.
По оценке агентства, эти риски представляют большую опасность для банков с постсоветского пространства, нежели для мирового банковского сектора в целом.
В Moody’s напомнили, что в результате внутреннего и внешнего конфликта значительно пострадал бизнес украинских банков. Доля проблемных кредитов в их портфелях выросла с 16% в 2013 году до 55% в 2017 году, к концу 2020 года она снизилась лишь до 41%.
По мнению агентства, российским, белорусским и украинским банкам будет трудно наращивать доходы из-за сокращения работоспособного населения. ООН
прогнозирует, что в 2021-2030 годах работоспособное население в России сократится на 6%. Для банковского сектора это означает сокращение главных потребителей кредитных продуктов.
Доминирование государственных банков также опасно для отрасли, считают аналитики. Доля госбанков на российском рынке составляет 73%, все они несут «бремя политического кредитования» и зависимы от господдержки.
Аналитики Moody’s обращают внимание на значительный рост числа мошеннических банковских транзакций в России. По данным Генпрокуратуры, с банковских счетов и электронных кошельков россиян только в 2019 году было похищено более 232 млрд рублей.
Как сообщал «Рамблер», ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценило индекс здоровья российского банковского сектора в 91 процент. В зоне повышенного риска оказались 9% кредитных организаций - 33 банка. Все они могут лишиться лицензии в 2021 году. Основной риск связан с оттоком средств россиян из вкладов и не восстановившейся после пандемии экономики.