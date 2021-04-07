Перечислены основные риски для российских банков

Аналитики агентства Moody’s составили список основных рисков, несущих угрозу банкам России и стран СНГ.

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Как пишет РБК , в него вошли потенциальная эскалация внутренних и региональных конфликтов, старение населения, доминирование госбанков и активизация кибермошенничества.

По оценке агентства, эти риски представляют большую опасность для банков с постсоветского пространства, нежели для мирового банковского сектора в целом.

В Moody’s напомнили, что в результате внутреннего и внешнего конфликта значительно пострадал бизнес украинских банков. Доля проблемных кредитов в их портфелях выросла с 16% в 2013 году до 55% в 2017 году, к концу 2020 года она снизилась лишь до 41%.

По мнению агентства, российским, белорусским и украинским банкам будет трудно наращивать доходы из-за сокращения работоспособного населения. ООН прогнозирует, что в 2021-2030 годах работоспособное население в России сократится на 6%. Для банковского сектора это означает сокращение главных потребителей кредитных продуктов.

Доминирование государственных банков также опасно для отрасли, считают аналитики. Доля госбанков на российском рынке составляет 73%, все они несут «бремя политического кредитования» и зависимы от господдержки.

Аналитики Moody’s обращают внимание на значительный рост числа мошеннических банковских транзакций в России. По данным Генпрокуратуры, с банковских счетов и электронных кошельков россиян только в 2019 году было похищено более 232 млрд рублей.