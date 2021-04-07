В России увеличился выпуск вина и водки

Выпуск в России алкогольной продукции в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в частности вина и водки, вырос, но при этом сильное — на 26,5% — снижение зафиксировано в производстве шампанских и игристых вин, следует из данных Национального союза защиты прав потребителей.

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Выпуск в России алкогольной продукции в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,6%, до 34,44 миллиона декалитров, в марте тоже увеличился, на 7,4%, до 13,4 миллиона декалитров (без учета пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи).

Водки произведено традиционно больше, но выпуск тихих вин обогнал эту продукцию по темпам роста: так, водки в январе-марте было произведено 15,21 миллиона декалитров (плюс 2,3% к уровню аналогичного периода прошлого года), а тихих вин — 6,34 миллиона декалитров (плюс 22,7%). В марте выпуск водки вырос на 13,4%, до 6,13 миллиона декалитров, тихих вин — на 13,9%, до 2,58 миллиона декалитров.

Между тем, выпуск шампанских и игристых вин в январе-марте снизился сразу на 26,5%, до 1,87 миллиона декалитров, а в марте — на 6,8%, до 0,74 миллиона декалитров. Снизилось и производство коньяка — на 3,7%, до 1,77 миллиона декалитров за три месяца, но в марте — выросло, на 1,1%, до 0,63 миллиона декалитров.

Объем производства фруктовых (плодовых) вин в январе-марте 2021 года составил 3,69 миллиона декалитров, на 9,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года.