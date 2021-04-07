Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

В России увеличился выпуск вина и водки

Прайм
1 час назад
Выпуск в России алкогольной продукции в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в частности вина и водки, вырос, но при этом сильное — на 26,5% — снижение зафиксировано в производстве шампанских и игристых вин, следует из данных Национального союза защиты прав потребителей.
В России увеличился выпуск вина и водки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Выпуск в России алкогольной продукции в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,6%, до 34,44 миллиона декалитров, в марте тоже увеличился, на 7,4%, до 13,4 миллиона декалитров (без учета пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи).
Водки произведено традиционно больше, но выпуск тихих вин обогнал эту продукцию по темпам роста: так, водки в январе-марте было произведено 15,21 миллиона декалитров (плюс 2,3% к уровню аналогичного периода прошлого года), а тихих вин — 6,34 миллиона декалитров (плюс 22,7%). В марте выпуск водки вырос на 13,4%, до 6,13 миллиона декалитров, тихих вин — на 13,9%, до 2,58 миллиона декалитров.
Между тем, выпуск шампанских и игристых вин в январе-марте снизился сразу на 26,5%, до 1,87 миллиона декалитров, а в марте — на 6,8%, до 0,74 миллиона декалитров. Снизилось и производство коньяка — на 3,7%, до 1,77 миллиона декалитров за три месяца, но в марте — выросло, на 1,1%, до 0,63 миллиона декалитров.
Объем производства фруктовых (плодовых) вин в январе-марте 2021 года составил 3,69 миллиона декалитров, на 9,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Выпуск винных напитков, изготовляемых без добавления этилового спирта, за три месяца вырос на 6,9%, до 1,75 миллиона декалитров, с добавлением этилового спирта — снизился на 73,6%, до 25,1 тысячи декалитров.
Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители