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Twitter сообщил о доходах в $3,7 млрд за 2020 год

ТАСС
2 часа назад
Доходы компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, в прошлом году составили $3,716 млрд. Об этом говорится в докладе компании, опубликованном в среду.
Отмечается, что в рядах компании к концу 2020 года насчитывалось более 5 500 сотрудников, которые работали в более чем 35 офисах по всему миру. Руководство социальной сети ставит перед собой задачу, чтобы к 2025 году не менее половины сотрудников составляли женщины и не менее четверти персонала - представители разнообразных меньшинств.
Компании,
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