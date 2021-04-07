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С заработавших на пандемии предложили брать налоги

Lenta.ru
1 час назад
Международный валютный фонд (МВФ) предложил брать с компаний, которые смогли заработать на пандемии коронавируса, так называемый налог солидарности. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте организации.
МВФ предложил брать налоги с заработавших на пандемии
Фото: ReutersReuters
В фонде считают, что за счет временного налога на сверхприбыли страны смогут пополнить свои бюджеты, а также это поможет усилить социальную сплоченность и сократить неравенство в обществе. Организация настаивает: сейчас в мире необходимо наращивать социальные расходы, но на это нужны дополнительные источники бюджета.
В МВФ уверены, что такой налог поможет процветающему бизнесу внести вклад в восстановление экономики, а тех, кто получил убытки, он не затронет. Это позволит усилить ощущение, что «каждый вносит вклад в усилия по восстановлению после COVID-19». В качестве примера фонд привел практику Германии, Австралии и Японии: там в разное время временно вводились налоги с наиболее состоятельных людей.
В конце 2020-го журнал Forbes назвал 50 предпринимателей из сферы здравоохранения, заработавших миллиарды на фоне пандемии коронавируса. Большинство из них — из Китая, оттуда же и началось распространение COVID-19. Бизнесмены заработали состояние благодаря росту акций компаний, разрабатывающих вакцины и занимающихся поставками медицинского оборудования. Среди новых миллиардеров гендиректор немецкой биотехнологической компании BioNTech Угур Шахин.
Компании,Международный валютный фонд,Forbes,
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