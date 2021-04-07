МВФ предложил брать налоги с заработавших на пандемии

В фонде считают, что за счет временного налога на сверхприбыли страны смогут пополнить свои бюджеты, а также это поможет усилить социальную сплоченность и сократить неравенство в обществе. Организация настаивает: сейчас в мире необходимо наращивать социальные расходы, но на это нужны дополнительные источники бюджета.

В МВФ уверены, что такой налог поможет процветающему бизнесу внести вклад в восстановление экономики, а тех, кто получил убытки, он не затронет. Это позволит усилить ощущение, что «каждый вносит вклад в усилия по восстановлению после COVID-19». В качестве примера фонд привел практику Германии, Австралии и Японии: там в разное время временно вводились налоги с наиболее состоятельных людей.