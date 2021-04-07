В Чечне открыли газопровод "Моздок - Грозный"

Магистральный газопровод "Моздок — Грозный" открыт в Чечне, сообщает пресс-служба "Газпрома"

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"Сегодня в городе Грозном был торжественно открыт магистральный газопровод "Моздок — Грозный", — говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов , глава Чечни Рамзан Кадыров , а также руководители профильных подразделений и дочерних обществ компании и представители органов власти республики.

Отмечается, что газопровод построен из труб российского производства, проложен в одном коридоре с газопроводом "Ставрополь — Грозный", его протяженность составляет 101,7 километра, диаметр — 720 миллиметров.

Добавляется, что в ходе сооружения были обустроены переходы через 13 автодорог и шесть водных преград, в том числе через реку Терек, а в состав реализованного проекта газопровода входит современная автоматизированная газораспределительная станция "Грозный" производительностью 247 тысяч кубометров в час.

"Новые мощные объекты газотранспортной системы "Газпрома" обеспечат дополнительную надежность энергетической системы республики, в том числе одного из ее ключевых элементов — Грозненской ТЭС. Создадут условия для дальнейшего развития газификации потребителей", — говорится в сообщении.

Маркелов и председатель правительства Чечни Муслим Хучиев провели совместное совещание по вопросам сотрудничества между "Газпромом" и правительством Чечни.