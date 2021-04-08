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Пандемия ускорила рост числа банкротств россиян

Российская Газетаиещё 1
17 минут назад
Это следует из данных проекта "Федресурс" за первый квартал 2021 года: суды признали банкротами 40 569 граждан, что на 81,5% больше, чем в первом квартале 2020 года (когда рост был 68% к тому же периоду 2019 года); за это же время банкротами стали 2395 компаний (минус 8,1%), процедуры наблюдения введены в отношении 1917 компаний (минус 9,7), и при этом заметного роста намерений кредиторов обратиться в суд с заявлением о банкротстве не произошло.
Пандемия ускорила рост числа банкротств россиян
Фото: iStockiStock
Ежегодный прирост личных банкротств обычно составляет около 50%, однако небольшую корректировку в динамику 2020 года внесла пандемия. С учетом ее последствий в 2021 году число банкротств граждан может вырасти на 70% и превысить 170 тысяч человек, сообщили "РГ" в пресс-службе Сбербанка.
Всего с октября 2015 года, когда заработал закон о личных банкротствах по суду, через эту процедуру (довольно дорогую и длительную) списали свои долги почти 323 тысячи человек. Граждане, как правило, сами инициируют свое банкротство в отличие от компаний, где заявителями выступают кредиторы. По оценке руководителя "Федресурса" Алексея Юхнина, число потенциальных банкротов (подходящих под условия закона) как минимум втрое превышает число прошедших процедуру.
Число внесудебных банкротств граждан пока незначительно: в марте долги были списаны первым 342 заявителям, которые обратились за списанием долгов в МФЦ "Мои документы" в сентябре, то есть сразу после вступления в силу закона об упрощенном банкротстве. По нему банкротство длится ровно полгода, при этом оно бесплатно, но доступно только тем должникам, у которых нет постоянного дохода или имущества, годного к взысканию в счет уплаты долга. Сам возможный к списанию долг ограничен 500 тыс. рублей.
Число потенциальных банкротов как минимум втрое превышает число граждан, уже прошедших через банкротство
В первом квартале 2021 года многофункциональные центры опубликовали сообщения о 1175 возбужденных процедурах внесудебного банкротства гражданина, что на 17,2% меньше, чем кварталом ранее. Снижение числа заявлений Алексей Юхнин объясняет тем, что граждане разобрались в критериях допуска и осознали, что они им не соответствуют. Зато доля отказов в приеме заявления резко (в полтора раза) снизилась, а доля начатых процедур выросла с 32,8% до 45,9% обращений. За все семь месяцев действия закона начаты 2989 процедур внесудебного банкротства гражданина.
"Мы прогнозировали достаточно плавный рост числа граждан, которые захотят и смогут воспользоваться внесудебной процедурой банкротства, - отмечает замминистра экономического развития Илья Торосов. - Одно из главных условий для списания долгов - оконченное исполнительное производство, которое требует времени, в связи с чем здесь существует некий отлагательный эффект". Первые завершенные процедуры внесудебного банкротства, по его словам, могут быть примером для тех, кто настороженно относится к новому механизму или пока "в раздумьях".
Что касается корпоративных банкротств, то Торосов допускает определенное увеличение количества поданных заявлений как возможный отложенный из-за моратория эффект. "Часть заемщиков, которым не помогла реструктуризация, войдут в банкротство, скорее всего, уже ближе к концу года", - считает Алексей Юхнин.
Компании,Илья Торосов,Алексей Юхнин,Сбербанк России,
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