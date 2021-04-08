Пандемия ускорила рост числа банкротств россиян

Это следует из данных проекта "Федресурс" за первый квартал 2021 года: суды признали банкротами 40 569 граждан, что на 81,5% больше, чем в первом квартале 2020 года (когда рост был 68% к тому же периоду 2019 года); за это же время банкротами стали 2395 компаний (минус 8,1%), процедуры наблюдения введены в отношении 1917 компаний (минус 9,7), и при этом заметного роста намерений кредиторов обратиться в суд с заявлением о банкротстве не произошло.

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Ежегодный прирост личных банкротств обычно составляет около 50%, однако небольшую корректировку в динамику 2020 года внесла пандемия. С учетом ее последствий в 2021 году число банкротств граждан может вырасти на 70% и превысить 170 тысяч человек, сообщили "РГ" в пресс-службе Сбербанка

Всего с октября 2015 года, когда заработал закон о личных банкротствах по суду, через эту процедуру (довольно дорогую и длительную) списали свои долги почти 323 тысячи человек. Граждане, как правило, сами инициируют свое банкротство в отличие от компаний, где заявителями выступают кредиторы. По оценке руководителя "Федресурса" Алексея Юхнина , число потенциальных банкротов (подходящих под условия закона) как минимум втрое превышает число прошедших процедуру.

Число внесудебных банкротств граждан пока незначительно: в марте долги были списаны первым 342 заявителям, которые обратились за списанием долгов в МФЦ "Мои документы" в сентябре, то есть сразу после вступления в силу закона об упрощенном банкротстве. По нему банкротство длится ровно полгода, при этом оно бесплатно, но доступно только тем должникам, у которых нет постоянного дохода или имущества, годного к взысканию в счет уплаты долга. Сам возможный к списанию долг ограничен 500 тыс. рублей.

Число потенциальных банкротов как минимум втрое превышает число граждан, уже прошедших через банкротство

В первом квартале 2021 года многофункциональные центры опубликовали сообщения о 1175 возбужденных процедурах внесудебного банкротства гражданина, что на 17,2% меньше, чем кварталом ранее. Снижение числа заявлений Алексей Юхнин объясняет тем, что граждане разобрались в критериях допуска и осознали, что они им не соответствуют. Зато доля отказов в приеме заявления резко (в полтора раза) снизилась, а доля начатых процедур выросла с 32,8% до 45,9% обращений. За все семь месяцев действия закона начаты 2989 процедур внесудебного банкротства гражданина.

"Мы прогнозировали достаточно плавный рост числа граждан, которые захотят и смогут воспользоваться внесудебной процедурой банкротства, - отмечает замминистра экономического развития Илья Торосов. - Одно из главных условий для списания долгов - оконченное исполнительное производство, которое требует времени, в связи с чем здесь существует некий отлагательный эффект". Первые завершенные процедуры внесудебного банкротства, по его словам, могут быть примером для тех, кто настороженно относится к новому механизму или пока "в раздумьях".