Сотрудник McDonald's показал издевательства над клиентами

Пользователь TikTok снял ряд видеороликов, показывающие издевательства сотрудников McDonald's над покупателями и намеренную порчу блюд.

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Пользователь с ником mikky.d0, утверждающий, что он работает в McDonald's, разместил видео, вызвавшее скандал в Сети.

В одном из роликов он кладет в двойной чизбургер надкушенную котлету, заворачивает и отправляет заказ на стойку выдачи.

«Мы немного проголодались», - прокомментировал он свои действия.

Еще в одном ролике показано, как выполняются просьбы положить в блюдо больше маринованных огурцов или соуса. Сотрудник компании кладет на булку не несколько дополнительных кусочков, а целую горсть огурцов, а также буквально «топит» блюдо в соусе.

Видеозаписи вызвали возмущение пользователей Сети, которые заявили о недопустимости подобной работы, особенно в условиях пандемии коронавируса.

По данным издания Daily Mail, в американском офисе McDonald's уже заявили о проведении расследования и подчеркнули, что такая работа сотрудника не отвечает высоким стандартам качества и безопасности, принятым в компании.