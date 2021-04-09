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«Союзмультфильм» заявил о потере половины доходов на YouTube

Алиса Селезнёва
1 час назад
Введенные YouTube новые правила для детского контента привели к тому, что «Союзмультфильм» потерял порядка 50% доходов от своего канала и решил забрать с сервиса часть проектов, в том числе и «золотую коллекцию». Об этом в интервью РБК рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.
«Союзмультфильм» заявил о потере половины доходов на YouTube
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Она отметила, что меньше чем за год «Союзмультфильм» потерял порядка 30–40 млн рублей, так как YouTube запретил настраивать таргетированную рекламу в видео и добавлять такой контент в раздел рекомендованного к просмотру.
«Мы приняли решение уйти на российские платформы, забрать с YouTube не только «золотую коллекцию», но и многие современные мультфильмы студии: мы не проспекулировали только на коллекции, забрали и наш современный контент», - пояснила Слащева.
Она подчеркнула, что сейчас мультфильмы доступны как платно, так и бесплатно в российских онлайн-кинотеатрах. Российские платформы более внимательно относятся к контенту, за который платят деньги, и занимается его продвижением, заявила Слащева.
Как сообщал «Рамблер», ранее киностудия «Союзмультфильм» объявила о перезапуске «Ну, погоди!». Образ Волка озвучит комик Гарик Харламов. При этом окончательный образ Зайца из новой версии мультфильма вызвав резкую критику в соцсетях.
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