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Налоговики пришли в "Русагро" после критики главой госрегулирования цен

Вероника Полынина
1 час назад
Федеральная налоговая служба России пришла с проверкой в холдинг «Русагро», сообщает VTimes со ссылкой на источник.
Налоговики пришли в "Русагро" после критики главой госрегулирования цен
Фото: ТАССТАСС
Проверка проводится на заводах холдинга. По словам источника, в холдинге готовились к проверке в том числе из-за претензий к трансфертному ценообразованию.
Как сообщал «Рамблер», в марте основной владелец ГК «Русагро» Вадим Мошкович на совещании по повышению инвестиционной активности у президента РФ Владимира Путина заявил, что демпфер на подсолнечное масло, о планах ввести который заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, грозит бизнесу убытками и нарушением экспортных поставок.
Он заявил, что доходы, которые сегодня получают сельхозпроизводители, резко сужаются, что сокращает возможности инвестиций в расширение производства и улучшение плодородия земель.
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