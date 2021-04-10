"Северный поток-2" столкнулся с новой проблемой

Оба судна, участвующие в строительстве газопровода, вынуждены время от времени либо полностью прекращать работы из-за штормовой угрозы, либо работать не на полную мощность. Так, баржа "Фортуна" на прошлой неделе дважды приостанавливала работы из-за шторма: 5 и 9 апреля. "Академик Черский" же находится на другом участке и также ожидает окончания шторма.

Однако, отмечает Юшков, негативное влияние погоды не столь велико. По его прогнозам, даже с учетом простоев, трубоукладочные работы могут быть закончены к началу июня. После этого последует этап пусконаладочных работ, который продлится месяца полтора-два. Окончательное же объявление о готовности "Северного потока 2" к вводу в эксплуатацию можно ожидать в сентябре, при условии своевременного получения разрешения от немецкого регулятора, заключил эксперт.