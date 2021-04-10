11 международных брендов могут уйти из России

Пандемия коронавируса мешает мировым брендам нормально работать в России. По итогам 2021 года из страны могут уйти сразу 11 международных ретейлеров.

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К таким выводам пришла консалтинговая компания CBRE. По данным аналитиков, сейчас динамика выхода на российском рынке ретейла сопоставима с кризисом 2014–2015 годов. В первом квартале 2021-го в стране появилось всего лишь три международных бренда — Ecco Kids, Shikkosa и Accessories. При этом с начала года Россию покинули две мировые марки — Bath & Body Works и Topshop.

В последние шесть лет в России сокращается число новых международных сетей. В 2014-м в страну пришли 68 иностранных брендов, в 2015-м — 49. В 2019 году появилось 26 ретейлеров, а в 2020-м — только 11.

Аналитики предупредили, что негативная динамика может затянуться. По прогнозу CBRE, по итогам 2021 года в России могут заработать 9–12 новых брендов, но вместе с тем 10–11 покинут рынок. Последний показатель сопоставим с кризисным 2015 годом. Интерес к российскому рынку вернётся не ранее 2023 года, предсказали в компании.

Однако не все эксперты так пессимистичны. В агентстве недвижимости Jones Lang LaSalle отметили, что в России сейчас не такие суровые пандемийные ограничения, как в Европе, поэтому условия для бизнеса более благоприятны. В агентстве Knight Frank уже увидели «первых ласточек» восстановления российского рынка одежды и обуви. Из-за пандемии fashion-сегмент пострадал особенно сильно, некоторые аналитики говорили о возвращении докризисных показателей в этой отрасли только к осени 2023 года.