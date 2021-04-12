Банкам указали на зависимость от «иглы льготных кредитов»

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» указали российским банкам на зависимость от «иглы льготных кредитов». По их прогнозам, в среднесрочной перспективе рост кредитования в России будут обеспечивать программы господдержки, передает РБК.

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По данным специалистов, в прошлом году рост кредитования в некоторых сегментах мог быть в несколько раз ниже, если бы не государственные субсидии. В этом случае объем ипотеки была бы на уровне 11 процентов (вместо 24 процентов), автокредитование — на уровне 4 процентов (вместо 8). Доля кредитов малому и среднему бизнесу вместо роста на 23 процента сократилась бы на 7 процентов.

Рост кредитования в России замедляют слабое увеличение ВВП и реальных располагаемых доходов населения, считают аналитики. В этом году доходы должны вырасти на три процента, однако этот рост лишь «компенсирует падение прошлого года», отметили они. При таких условиях льготные программы кредитования для банков становятся все важнее.

«Многие заемщики не смогут обслуживать кредиты с тем уровнем ставок, который готовы им предложить банки на рыночных условиях, без государственных субсидий», — подчеркнули они. В то же время без господдержки процентные ставки по льготным кредитам не покрывают уровня риска и не обеспечивают достаточной маржинальности для банков.

По словам директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмилы Кожекиной, такая ситуация приводит к накоплению рисков. «С точки зрения уровня маржи банки не несут потерь, поскольку государство субсидирует разницу между рыночной ставкой и той, по которой выдается льготная ссуда, но кредитный риск при этом несут банки», — пояснила она.