Telegram начал подготовку к IPO

Telegram планирует провести IPO в течение двух лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к компании.

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Мессенджер рассчитывает на оценку в $30–50 млрд.

Telegram проводит pre-IPO диагностику и ищет регион и биржи для последующего размещения. Сейчас рассматриваются для этих целей NASDAQ и Гонконгская фондовая биржа, рассказал близкий к аудитору собеседник издания.

Как отмечается, в свободное обращение могут быть выпущены до 25% акций компании.

«Максимум, который может быть предложен инвесторам,— это блокпакет», – отмечает один из собеседников газеты.

Павел Дуров , основатель компании, «пока не решил, как правильно выйти», сообщил источник «Ведомостей», близкий к инвестбанку.

Самый благоприятный сценарий для акционеров Telegram – прямой листинг, считает управляющий партнер консалтинговой компании VDI Group Петр Похвалин. По его мнению, этот способ является самым быстрым для получения ликвидности без ограничений и расходов, которые связаны с организацией IPO.

Консультанты считают целесообразным привязку оценки стоимости компании к ежемесячному количеству активных пользователей Telegram. Как заявил источник, близкий к мессенджеру, они исходят из оценки в $50 на каждого.

Как отмечается, количество пользователей превышает 500 млн в месяц. В течение двух лет Telegram наберет 0,8-1 млрд пользователей, считает собеседник издания.