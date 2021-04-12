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Telegram начал подготовку к IPO

Лера Букина
1 час назад
Telegram планирует провести IPO в течение двух лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к компании.
Telegram начал подготовку к IPO
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Мессенджер рассчитывает на оценку в $30–50 млрд.
Telegram проводит pre-IPO диагностику и ищет регион и биржи для последующего размещения. Сейчас рассматриваются для этих целей NASDAQ и Гонконгская фондовая биржа, рассказал близкий к аудитору собеседник издания.
Как отмечается, в свободное обращение могут быть выпущены до 25% акций компании.
«Максимум, который может быть предложен инвесторам,— это блокпакет», – отмечает один из собеседников газеты.
Павел Дуров, основатель компании, «пока не решил, как правильно выйти», сообщил источник «Ведомостей», близкий к инвестбанку.
Самый благоприятный сценарий для акционеров Telegram – прямой листинг, считает управляющий партнер консалтинговой компании VDI Group Петр Похвалин. По его мнению, этот способ является самым быстрым для получения ликвидности без ограничений и расходов, которые связаны с организацией IPO.
Консультанты считают целесообразным привязку оценки стоимости компании к ежемесячному количеству активных пользователей Telegram. Как заявил источник, близкий к мессенджеру, они исходят из оценки в $50 на каждого.
Как отмечается, количество пользователей превышает 500 млн в месяц. В течение двух лет Telegram наберет 0,8-1 млрд пользователей, считает собеседник издания.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Telegram выпустил свои первые облигации.
Компании,Рынки,Павел Дуров,Ведомости,
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