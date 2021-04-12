Ozon занялся поиском нового места для штаб-квартиры

Ozon занимается поисками новой штаб-квартиры на 220 тысяч квадратных метров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, разосланное консультантам и девелоперам.

Фото: Reuters Reuters

До мая 2025 года онлайн-ретейлер намерен занять 160 тысяч квадратных метров, к 2027 году — дополнительно 40 тысяч квадратных метров, а к 2030 году — еще 20 тысяч квадратных метров.

Ретейлер ищет новый офис в 4 км от «Москва-Сити» в пешей доступности от метро, заявил источник издания на рынке недвижимости. Ozon намерен нарастить свои мощности и повысить число персонала в несколько раз.

В случае реализации сделки в заявленном объеме она станет самой крупной за всю историю офисного рынка России, заявила управляющая активами офисной недвижимости Accent Capital Ульяна Мирошниченко.

В настоящее время Ozon занимает около 30 тысяч квадратных метров в «Башне на набережной» в «Москва-Сити», коворкингах SOK и Workki. Средневзвешенная арендная ставка в деловом центре может составлять $750 за 1 квадратный метров (около 58 тысяч рублей по курсу Банка России ), подсчитала Ульяна Мирошниченко. Так, сегодняшние затраты на офис Ozon оцениваются приблизительно в 1,7 млрд рублей в год.

При аренде 220 тысяч квадратных метров Ozon будет вынужден тратить до 7,9 млрд рублей в год, указал брокер департамента коммерческой недвижимости Oxe Capital Арсений Матвеенко. Он также допустил, что ретейлеру может быть предоставлена скидка. С ее учетом компания может платить за аренду 4,8 млрд рублей ежегодно.

Но в этом случае можно столкнуться с зависимостью от одного арендатора, отметил партнер Cushman & Wakefield Алан Балоев

Консультанты рассказали, что готовых объектов в заявленной локации все равно нет. Выходом может стать строительство штаб-квартиры с нуля. Тогда затраты составят 27–35 млрд рублей без учета стоимости земли, заявил Балоев.

Ряд компаний, в частности, из IT-индустрии, переводят своих сотрудников на гибридный формат работы с сохранением «удаленки». В случае сохранения данного тренда компании в будущем будут вынуждены сократить свои офисные площади, что является фактором риска для потенциальных девелоперов, отмечает Матвеенко.