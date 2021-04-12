Стало известно, сколько стоит телеканал НТВ

Медиахолдинг «Газпром-Медиа» оценил телеканал НТВ в 13,6 млрд рублей. К такому мнению пришли журналисты, которые проанализировали сведения из последней бухгалтерской отчётности корпорации.

В марте «Газпром-Медиа» выкупил у дочернего предприятия «Аура-Медиа» почти 158,9 млн акций НТВ, сообщил РБК. За пакет холдинг заплатил 6,95 млрд рублей при номинальной стоимости акции в одну копейку. В результате доля «Газпром-Медиа» в НТВ увеличилась с 35,52% до 86,52%. Проведя сделку, холдинг тем самым оценил весь телеканал в 13,6 млрд рублей, или $179 млн по курсу ЦБ на указанную дату.

Журналисты отметили, что за 20 лет владения компанией «Газпром-Медиа» ни разу официально не оценивал вещателя. В пресс-службе НТВ от комментариев отказались. Представитель холдинга назвал сделку внутренней технической историей с целью консолидации контрольного пакета, не уточнив деталей.

Свои финансовые результаты НТВ предпочитает не раскрывать. Подобную информацию телеканал опубликовал только по итогам 2011 года, который компания завершила с прибылью в размере 4,4 млрд рублей. Сравнивая НТВ с публичным на тот момент холдингом «СТС Медиа», журналисты оценили телеканал в $1,4 млрд, что почти на $400 млн меньше, чем СТС.

Чистая прибыль НТВ за 2020 год составила 3 млрд рублей, выручка — 17,9 млрд рублей. Этому поспособствовала государственная поддержка в виде субсидии на распространение сигнала в небольших населённых пунктах размером около 1,3 млрд рублей, а также дополнительные 2 млрд рублей на работу во время кризиса из-за пандемии и девальвации рубля.

Согласно измерениям Mediascope, НТВ занимает третье место в рейтинге наиболее популярных отечественных вещателей со среднесуточной долей аудитории в 9,7% по итогам 2020 года. Лидеры телеэфира — «Россия 1» (11,7%) и Первый канал (10,1%). Летом 2018 года последний оценивался в 6 млрд рублей.