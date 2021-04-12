Huawei вложит миллиард долларов в беспилотники

Huawei не первая IT-компания, которая заинтересовалась выходом на электромобильный рынок. Ранее в 2021 году Xiaomi объявила
о планах выпустить собственный доступный электромобиль, который станет прямым конкурентом таким технологическим гигантам, как Apple
и Tesla. Сроки создания пока не разглашаются, однако известно, что курировать проект будет лично глава бренда Лэй Цзюнь. Спустя несколько дней после этого заявления был представлен дом на колесах Xiaomi
, который пока существует в единственном экземпляре.