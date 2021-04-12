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Huawei вложит миллиард долларов в создание беспилотных электрокаров

Motor.ruиещё 6
12 апреля 2021
На рынке электрокаров в скором времени появится новый игрок — компания Huawei Technologies. Один из крупнейших производителей смартфонов намерен в 2021 году инвестировать в системы автопилотирования и создание электрокаров миллиард долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на действующего главу Huawei Эрика Сюя.
Huawei вложит миллиард долларов в беспилотники
Фото: Huawei.comHuawei.com
По словам Сюя, Huawei будет создавать беспилотные автомобили с тремя китайскими автопроизводителями: BAIC Group, Chongqing Changan Automobile и Guangzhou Automobile Group (GAC). На электрокарах, которые будут использовать эту технологию, разместят логотип Huawei — в пример приводится производитель микропроцессоров Intel, эмблему которого можно найти на многих ПК.
У компании уже имеется собственный автопилот, который позволяет преодолевать расстояние в 1000 километров без вмешательства человека — этот показатель «намного лучше, чем у Tesla», подчеркивает разработчик. Кроме того, китайскому рынку электрокаров прогнозируют рост более чем на 50 процентов в 2021 году, а Huawei как раз нужна новая ниша, чтобы перекрыть потери 2020 года, который стал самым сложным за все время существования IT-бренда. Речь идет о санкциях США, которые серьезно помешали бизнесу Huawei по производству смартфонов и остановили разработки в области производства микросхем и развития сетей 5G. По приблизительным оценкам, из-за американских санкций прибыль компании в течение двух лет сократится на 30 миллиардов долларов.
В связи с этим в Huawei отметили, что даже если компания будет реализовывать электрокары только в Китае и зарабатывать с каждой проданной машины по 1,5 тысячи долларов, «это уже очень большой бизнес для бренда».
Huawei не первая IT-компания, которая заинтересовалась выходом на электромобильный рынок. Ранее в 2021 году Xiaomi объявила о планах выпустить собственный доступный электромобиль, который станет прямым конкурентом таким технологическим гигантам, как Apple и Tesla. Сроки создания пока не разглашаются, однако известно, что курировать проект будет лично глава бренда Лэй Цзюнь. Спустя несколько дней после этого заявления был представлен дом на колесах Xiaomi, который пока существует в единственном экземпляре.
Что же касается Apple, то ее беспилотный электрокар появится на рынке не раньше чем через пять лет. Причем сроки уже несколько раз сдвигались: еще в декабре 2020 года сообщалось о возможном старте производства уже в 2024 либо 2025 году.
Компании,Intel,Apple,Bloomberg,
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