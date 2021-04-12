Huawei вложит миллиард долларов в беспилотники

У компании уже имеется собственный автопилот, который позволяет преодолевать расстояние в 1000 километров без вмешательства человека — этот показатель «намного лучше, чем у Tesla», подчеркивает разработчик. Кроме того, китайскому рынку электрокаров прогнозируют рост более чем на 50 процентов в 2021 году, а Huawei как раз нужна новая ниша, чтобы перекрыть потери 2020 года, который стал самым сложным за все время существования IT-бренда. Речь идет о санкциях США, которые серьезно помешали бизнесу Huawei по производству смартфонов и остановили разработки в области производства микросхем и развития сетей 5G. По приблизительным оценкам, из-за американских санкций прибыль компании в течение двух лет сократится на 30 миллиардов долларов.