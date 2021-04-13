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Ставкам по кредитам МСП предрекли рост до 10%

Лера Букина
2 часа назад
В 2021 году средневзвешенные ставки по займам для малого бизнеса вырастут до 10% в связи с ужесточением денежно-кредитной политики. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет рейтингового агентства «Эксперт РА».
Ставкам по кредитам МСП предрекли рост до 10%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно прогнозам, в 2021 году банки испытают рост проблемных ссуд в результате активной реструктуризации обязательств и предоставления послаблений по формированию резервов.
На деятельность малого и среднего бизнеса в 2021 году будут продолжать негативно влиять последствия пандемии, что станет драйвером роста дефолтности в сегменте.
Что касается доли просроченной задолженности, то она может вырасти в 1,5 раза, с 11% до 16–18%, полагают эксперты. Это может произойти при реализации негативного сценария агентства, который предполагает повышение ключевой ставки выше 5,75%, инфляцию на уровне 5,5% и сокращение кредитования МСП на 10–15%.
Согласно базовому сценарию «Эксперт РА», доля просроченной задолженности в портфеле станет больше, но составит 13%, ключевая ставка не превысит 5–5,25% в течение года, а инфляция в среднем составит 4,1%.
В ВТБ сейчас ставка по продуктам начинается от 8% годовых.
В банке «Зенит» считают, что средневзвешенная ставка вряд ли поднимется до 10%.
В настоящее время средневзвешенная ставка находится в районе исторического минимума, однако в целом она сильно варьируется в зависимости от некоторых факторов и для некоторых заемщиков может превышать 10%, заявили в «Сбере». Там ожидают повышения дефолтности в секторе МСП в текущем году.
Также в «Сбере» допускают рост просроченной задолженности в связи с тем, что по реструктурированным кредитам постепенно будут истекать периоды отсрочки.
Ранее «Рамблер» сообщал, что рост ставок по кредитам признали неизбежным.
Компании,Банк Зенит,Банк ВТБ,Сбербанк России,газета "Известия",
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