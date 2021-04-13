Экспортеры прекратили закупки российской пшеницы

Некоторые крупные экспортеры российской пшеницы приостановили закупку, рассказал «Коммерсанту» источник в отрасли.

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По его словам, с рынка фактически ушли Louis Dreyfus, KZP, Bunge и Sierentz Global Merchants.

Закупки также приостановили Cargill и Gemcorp, указали другие собеседники издания.

Ряд компаний не хотят принимать риски, которые связаны с пошлинами на экспорт зерна, рассказал один из источников издания.

Как отмечается, Bunge мог уйти с рынка из-за продажи Ростовского зернового терминала владельцам «Агро-Лэнд Трейд» Марату Шайдаеву и Алексею Чемеричко.

При нынешней пошлине в $59 за тонну «закупать пшеницу не готов никто», отмечает собеседник издания среди экспортеров.

Большинство экспортеров вообще не спешат с закупками, заявил глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин . По его словам, производители и перекупщики ждут, что пошлину отменят.

Сложившаяся ситуация может вызвать резкую коррекцию цен вместо плавного понижения, предупредил Зернин.

Отмечается, что внутри страны пшеница третьего класса в среднем подешевела на 75 рублей, до 13,55 тысячи рублей за тонну, четвертого — на 50 рублей, до 13,52 тысячи рублей за тонну. При этом динамика замедлилась. За неделю 22–29 марта цены опускались на 225–250 рублей за тонну.

Наряду с новым порядком расчета пошлины со 2 июня присутствующие на российском рынке компании начнут возобновлять закупки, считает источник издания среди экспортеров.

Экспортеры, которые ждут нового порядка расчета пошлины в июне, могут «не успеть с закупками», считает директор «Совэкона» Андрей Сизов . По его словам, на юге нет больших запасов пшеницы, а закупки и вывоз из центра могут занять недели.

Минсельхозе считают, что приостановка закупок обусловлена ожиданием коррекции внутренних цен в преддверии нового урожая.