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Управление Суэцкого канала арестовало контейнеровоз Ever Given

Говорит Москва
1 час назад
Управление Суэцкого канала арестовало контейнеровоз Ever Given. Администрация акватории оценила ущерб от аварии с его участием в 1 млрд долларов.
В прошлом месяце судно село на мель посреди Суэцкого канала и полностью его перекрыло. Образовалась масштабная пробка из судов, контейнеровозов и танкеров. Выплату компенсаций каналу задерживает зафрахтовавшая Ever Given компания.
Расследование нарушений, допущенных экипажем контейнеровоза, планируют завершить к 15 апреля. После этого должны возобновиться переговоры о компенсации, пишет «Коммерсантъ».
Компании,Видео,
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