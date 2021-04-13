Управление Суэцкого канала арестовало контейнеровоз Ever Given. Администрация акватории оценила ущерб от аварии с его участием в 1 млрд долларов.

В прошлом месяце судно село на мель посреди Суэцкого канала и полностью его перекрыло. Образовалась масштабная пробка из судов, контейнеровозов и танкеров. Выплату компенсаций каналу задерживает зафрахтовавшая Ever Given компания.