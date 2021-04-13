Эрдоган захотел купить у Украины китайский «Мотор Сич»

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Анкару, который состоялся на прошлой неделе, провернул настоящий финт ушами. Он предложил Турции приобрести 50% акций знаменитого предприятия «Мотор Сич» , занимающегося производством двигателей для самолётов и вертолётов. Недавно эти акции были конфискованы у Китая.

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Хорошо понятно, почему турки заинтересованы купить предприятие, выпускающее высокотехнологичную продукцию, на разработку которой ещё во времена СССР были потрачены огромные деньги и десятки лет работы. Самостоятельно Турция не способна производить подобные двигатели для вертолётов и самолётов. Однако многие эксперты обращают внимание на тот факт, что фактически Зеленский начал торговать краденым – этого ему не простят в Пекине.

Потери от конфискации принадлежащих КНР акций оцениваются в несколько миллиардов долларов. Впрочем, учитывая высокую заинтересованность Анкары в покупке «Мотор Сич», сделку остановить непросто.

Хотя она ещё далека от завершения, Турция уже чувствует себя значительно увереннее. К примеру, на днях турки приостановили закупку вертолётов у Италии после резких слов итальянского премьера Драги об Эрдогане.