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Депутаты предложили продлить коронавирусные льготы

Прайм
56 минут назад
Госдума предложила правительству РФ продлить до конца 2021 года льготы по кредитам и налогам, которые действовали в прошлом году для наиболее пострадавшего от коронавируса малого и среднего бизнеса, говорится в принятом в среду постановлении палаты.
Депутаты предложили продлить коронавирусные льготы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В документе правительству предлагается рассмотреть вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих, в частности, "продление до 31 декабря 2021 года льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору".
Также до конца текущего года предлагается продлить действие норм, освобождающих от уплаты налогов и сборов малые и средние компании из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.
Депутаты также предлагают правительству рассмотреть вопрос о продлении в целом наиболее эффективных мер антикризисной поддержки населения, а также индивидуального, малого и среднего предпринимательства, которые были приняты в прошлом году. В частности, депутаты предлагают рассмотреть вопрос о пересмотре условий списания льготных кредитов, которые выдавались в прошлом году пострадавшим предприятиям.
Часть предложений парламентариев касается поддержки рынка труда в регионах. В постановлении правительству предлагается следующее:
"в целях сокращения миграционного оттока населения из мест постоянного проживания и привлечения специалистов из других субъектов РФ на территории, испытывающие дефицит трудовых ресурсов, разработать и реализовать комплекс мер, направленных на создание новых рабочих мест с конкурентоспособным уровнем оплаты труда и более благоприятными условиями для осуществления предпринимательской деятельности".
Помимо этого, Госдума просит рассмотреть возможность расширения мер государственной поддержки самозанятых граждан, которые применяют соответствующий специальный налоговый режим. В документе не уточняется, о каких именно мерах идет речь.
Депутаты рассчитывают получить ответ правительства на свои предложения до конца весенней сессии текущего года.
Компании,Госдума,Правительство РФ,
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