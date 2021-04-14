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РБК: названа сумма убытков российских авиаперевозчиков за 2020 год

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад
По итогам 2020 года суммарный чистый убыток 15 крупнейших пассажирских авиакомпаний Российской Федерации составил 125 млрд руб. против четырех млрд руб. прибыли годом ранее. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность перевозчиков за 2020 год. Согласно данным Росавиации, в прошлом году на долю этих авиакомпаний пришлось 93,5% всего пассажиропотока. "Уровень убытков в отрасли, безусловно, беспрецедентный, особенно с учетом того, что отрасль остается убыточной уже несколько лет", — отметил старший эксперт авиационной практики Bain & Company Сергей Зайцев. По мнению экспертов, главной причиной убытков является падение пассажиропотока из-за коронавирусных ограничений на 46%, до 69 млн человек, и приостановка полетов за рубеж в конце марта 2020 года. Аналитики "ВТБ Капитал" подчеркнули, что вероятнее всего в 2021 году пассажирская авиация также понесет финансовые потери, которые могут составить около трети от совокупного чистого убытка прошлого года. "Закрытие полетов в Турцию — проблема, но не столь масштабная по сравнению с общими трудностями, с которыми столкнулись авиакомпании на фоне глобального сокращения авиаперевозок", — добавил старший аналитик "Атона" Михаил Ганелин. Ранее в России был зафиксирован скачок цен на авиабилеты на рейсы внутри страны по сравнению с аналогичными показателями за 2019 год. Стоимость билетов с вылетом в апреле – июне поднялась на 15 – 120% в некоторых городах при условии, что они были приобретены в январе – марте 2021 года.
РБК: названа сумма убытков российских авиаперевозчиков за 2020 год
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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