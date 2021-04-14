$916 млн составила сумма долга за блокировку Суэцкого канала

Разгрузка контейнеровоза Ever Given, арестованного до выплаты компенсации компанией-владельцем, на данный момент неосуществима, сообщили РИА Новости в страховой компании UK Club.

Фото: © Пресс-служба Суэцкого канала © Пресс-служба Суэцкого канала

"Разгрузка контейнеров судна на практике неосуществима без необходимой для этого портовой инфраструктуры, которой нет там, где стоит контейнеровоз", — сообщили в пресс-службе компании.

UK Club ранее заявила, что администрация Суэцкого канала предъявила владельцам судна иск на 916 миллионов долларов и отказалась от "щедрого" предложения урегулировать иск. Компания заявила о своем разочаровании из-за суммы компенсации.

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа подтвердил во вторник, что суд египетского города Исмаилия по экономическим делам постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, пока владелец не выплатит 900 миллионов долларов компенсаций.

Сумма компенсации включает затраты администрации на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, потери канала вследствие его блокировки. В иске администрация Суэцкого канала опирается на соответствующую статью египетского Закона о морской торговле, разрешающую конфисковать судно по решению специального суда.

Судно находится в районе Большого Горького озера в самой широкой части канала, экипаж из 25 граждан Индии остается на борту.

Ожидается, что результаты расследования инцидента будут оглашены в четверг.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров 23 марта направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. В понедельник, 29 марта, судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около миллиарда долларов, сообщал ранее Рабиа.

Советник президента Египта Мохаб Мамиш ранее заявил РИА Новости, что владелец контейнеровоза Ever Given настроен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала, дело вряд ли дойдет до суда.