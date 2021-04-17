WSJ сообщила о масштабных проблемах с электрикой Boeing 737 MAX

Эксплуатация Boeing 737 MAX прерывалась ранее из-за технических проблем, вызвавших две катастрофы. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство корпорации Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза
, по соображениям безопасности приостанавливали эксплуатацию самолетов этой серии.