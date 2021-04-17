WSJ сообщила о масштабных проблемах с электрикой Boeing 737 MAX

По сведениям The Wall Street Journal, проблема связана с нанесением лакокрасочного покрытия в начале 2019 года. Применяемая тогда технология может влиять на заземление систем самолета и затрагивать панель приборов в кабине пилотов и запасную систему электропитания. Потенциальные неполадки могут присутствовать в 90 авиалайнерах, переданных авиакомпаниям, и во многих самолетах, которые еще не были переданы заказчикам.