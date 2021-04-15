Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Мишустин утвердил меры поддержки туроператоров

Лера Букина
2 часа назад
Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма. Об этом сообщается на сайте правительства.
Мишустин утвердил меры поддержки туроператоров
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По закону туроператоры в сфере выездного туризма должны производить ежегодные взносы в резервный фонд объединения «Турпомощь». Сумма взноса зависит от числа туристов за предыдущий год. Отмечается, что она может составлять от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Средства, в свою очередь, направляются не позднее 15 апреля текущего года.
В 2020 году в связи с пандемией туроператоры были освобождены от данных взносов. Правительство решило
продлить отмену взносов на 2021 год.
Кроме того, в 2021 году участники отрасли смогут продолжать использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат средств туристам за аннулированные зарубежные туры, забронированные до 31 марта 2020 года включительно.
Также ежегодные взносы в этот фонд будут производиться туроператорами в сокращенном объеме – 0,25 вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2020 год. Указывается, что перечислить средства разрешено до 15 апреля 2022 года.
Правительством также были внесены изменения в правила возврата туристам средств из фонда персональной ответственности. Повышается с двух недель до одного месяца срок подачи уведомления о возврате туристам средств, которое туроператор направляет в объединение «Турпомощь».
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне купили туры с кешбэком на 1 млрд рублей.
Компании,Михаил Мишустин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители