Мишустин утвердил меры поддержки туроператоров

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма. Об этом сообщается на сайте правительства.

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По закону туроператоры в сфере выездного туризма должны производить ежегодные взносы в резервный фонд объединения «Турпомощь». Сумма взноса зависит от числа туристов за предыдущий год. Отмечается, что она может составлять от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Средства, в свою очередь, направляются не позднее 15 апреля текущего года.

В 2020 году в связи с пандемией туроператоры были освобождены от данных взносов. Правительство решило

продлить отмену взносов на 2021 год.

Кроме того, в 2021 году участники отрасли смогут продолжать использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат средств туристам за аннулированные зарубежные туры, забронированные до 31 марта 2020 года включительно.

Также ежегодные взносы в этот фонд будут производиться туроператорами в сокращенном объеме – 0,25 вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2020 год. Указывается, что перечислить средства разрешено до 15 апреля 2022 года.

Правительством также были внесены изменения в правила возврата туристам средств из фонда персональной ответственности. Повышается с двух недель до одного месяца срок подачи уведомления о возврате туристам средств, которое туроператор направляет в объединение «Турпомощь».