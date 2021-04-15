Ливия потребовала вернуть российский газ

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи
в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в Ливии происходило противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. Обе стороны обвиняли внешние силы в поставках оружия и техники противникам.