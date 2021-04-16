Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

ЦБ России отозвал лицензию у кредитной организации Банк «Нейва»

Вечерняя Москваиещё 18
1 час назад
Центральный банк России с 16 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк «Нейва» (город Екатеринбург). Об этом сообщается на сайте регулятора.
ЦБ отозвал лицензию у банка из Екатеринбурга
Фото: moscow-livemoscow-live
По величине активов данная организация занимала 188 место в банковской системе РФ.
Отмечается, что ЦБ России принял такое решение, так как «Нейва» нарушала федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка РФ. В связи с этим в течение последних 12 месяцев к организации много раз применялись меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций.
Кроме того, банк допускал многократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма.
«Нейвой» в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам. Также ЦБ аннулировал лицензию на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В Банк «Нейва» назначили временную администрацию Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
Кредитная организация является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в полном объеме, но не более 1,4 миллиона рублей.
Компании,Банк "Нейва",Центральный банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители