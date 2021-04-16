ЦБ отозвал лицензию у банка из Екатеринбурга

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По величине активов данная организация занимала 188 место в банковской системе РФ.

Отмечается, что ЦБ России принял такое решение, так как «Нейва» нарушала федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка РФ. В связи с этим в течение последних 12 месяцев к организации много раз применялись меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций.

Кроме того, банк допускал многократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма.

«Нейвой» в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам. Также ЦБ аннулировал лицензию на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В Банк «Нейва» назначили временную администрацию Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.