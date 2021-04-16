"Долбят в двери": вкладчики банка «Нейва» атаковали офисы организации

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По данным издания, после появления информации об отзыве лицензии у кредитной организации у офиса банка собрались вкладчики. Они потребовали объяснить им, что происходит, и как можно получить свои деньги.

«Народ психанул, долбят в двери и окна. Один из юрлиц пытается выломать дверь, стучит, орет и требует представителя: «Мне плевать, у меня люди работают»», — рассказал корреспондент издания с места событий.

Одна из вкладчиц банка, пенсионерка, рассказала, что боится потерять свои деньги и не понимает, почему отозвали лицензию.

«Все давали вовремя, но теперь никто не предупредил. Вот и все. Что делать? На помойку пойду. Как в храме люди подадут, не дадут умереть», - заявила она.

В итоге к людям вышел представитель банка, который отвечает на вопросы вкладчиков. Также он расклеил на двери банка информацию для клиентов, пишет РИА Новости. https://ria.ru/20210416/neyva-1728560265.html

«У всего банка это стрессовой день, и мы не исключение», - признался сотрудник банка.

Один из вкладчиков рассказал изданию, что пришел к офису организации забрать свои деньги, но уже понимает, что сегодня это сделать не удастся.

«Сколько времени ждать, я не понимаю», - заявил он.

Банк России объявил, что лицензия банка «Нейва» была отозвана из-за нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. В ЦБ подчеркнули, что кредитная организация также «допускала неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». https://cbr.ru/press/pr/?file=16042021_063948pr1.htm