В Госдуме захотели ввести новый налог на бизнес

Госдуме хотят ввести новый налог на бизнес, доходы от которого пойдут на пособия безработным. Об этом сообщает «Парламентская газета»

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Парламентарии хотят вернуть принцип выплаты пособий по безработице за счет работодателей. Подобная система действовала в России в 1991-2001 годы. Отчисления составляли от 1% до 2% от фонда оплаты труда. Первые три месяца лишившийся работы получал пособие в 75% от заработка, затем 60% и 40%.

В 2001 году Фонд занятости был ликвидирован, а пособия стали финансироваться из бюджета.

Возрождение прежней системы в Госдуме могут обсудить уже этой осенью. Об этом заявил первый зампред комитета по труду и социальной политике Михаил Тарасенко

«Я уверен в том, что мы обязательно вернёмся к страхованию от безработицы. — сказал депутат. — Возрождение этой системы давно назрело, во всем мире это работает, и это эффективный способ, который помогает преодолевать кризис», - сказал Тарасенко.

Он отметил, что россияне серьезно пострадали от пандемии в прошлом году. Возврат к системе страхования – это мировая практика, она работает на экономику и во благо людей.

На январь 2021 года в России было почти 4,5 млн безработных. Официально зарегистрировано 2,5 млн человек.

Сейчас максимальное пособие по безработице - 12 130 рублей, а минимальное — 1,5 тысячи.