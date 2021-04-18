В Госдуме захотели ввести новый налог на бизнес

Парламентарии хотят вернуть принцип выплаты пособий по безработице за счет работодателей. Подобная система действовала в России в 1991-2001 годы. Отчисления составляли от 1% до 2% от фонда оплаты труда. Первые три месяца лишившийся работы получал пособие в 75% от заработка, затем 60% и 40%.
В 2001 году Фонд занятости был ликвидирован, а пособия стали финансироваться из бюджета.
Возрождение прежней системы в Госдуме могут обсудить уже этой осенью. Об этом заявил первый зампред комитета по труду и социальной политике Михаил Тарасенко
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«Я уверен в том, что мы обязательно вернёмся к страхованию от безработицы. — сказал депутат. — Возрождение этой системы давно назрело, во всем мире это работает, и это эффективный способ, который помогает преодолевать кризис», - сказал Тарасенко.
Он отметил, что россияне серьезно пострадали от пандемии в прошлом году. Возврат к системе страхования – это мировая практика, она работает на экономику и во благо людей.
На январь 2021 года в России было почти 4,5 млн безработных. Официально зарегистрировано 2,5 млн человек.
Сейчас максимальное пособие по безработице - 12 130 рублей, а минимальное — 1,5 тысячи.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что в России хотят ввести новую меру поддержки матерей-одиночек.