Российская госкорпорация "Росатом" в ближайшие дни будет официально исключена из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии. Об этом заявил в понедельник вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек в интервью газете Pravo

"В течение нескольких дней [Росатом] будет исключен [из числа компаний-кандидатов, выбранных для] возможности участия в тендере", - отметил он.

Российская корпорация, как сказал Гавличек, не сможет участвовать в тендере и в качестве компании-субподрядчика. "Никто из приглашенных [Чехией к тендеру компаний] не будет задействовать субподрядчика от Росатома", - сказал Гавличек.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался в воскресенье за отстранение Росатома от готовящегося тендера на строительство энергоблока АЭС "Дукованы" после выяснения обстоятельств взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке республики в 2014 году, к которому, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы.

Кандидаты на участие в тендере

29 марта правительство Чехии по предложению Минпромторга включило в число претендентов на участие в тендере российскую госкорпорацию "Росатом", американо-канадскую компанию Westinghouse, французскую EDF и южнокорейскую KHNP.

Кабинет министров также решил, что конкурс будет объявлен после предстоящих 8 и 9 октября выборов в нижнюю палату чешского парламента. Стоимость контракта оценивается в 162 млрд крон (примерно 6 млрд). В участии в тендере в прошлом месяце было отказано китайской корпорации China General Nuclear Power, заявившей в начале 2018 года наряду с остальными компаниями о желании строить энергоблок.

Новый энергоблок

Государственное управление по ядерной безопасности Чехии в начале марта выдало компании - оператору АЭС "Дукованы" Spoleсnost Elektrаrna Dukovany II разрешение на возведение нового энергоблока. Процесс подготовки документа длился пять лет. Разрешение было одобрено после изучения более чем 200 комплексных документов, анализ которых подтвердил целесообразность реализации проекта.

Сооружение энергоблока должно начаться не позднее 2029 года, а его ввод в испытательный режим чешские власти наметили на 2036 год. Он заменит на АЭС один из четырех действующих блоков, которые были сооружены в 1985-1987 годах. Оставшимся предстоит работать до 2045-2047 годов. Станция сейчас обеспечивает 20% энергопотребления в Чехии.

В Чехии действуют две АЭС, более новой из которых является введенная в эксплуатацию в 2002 году станция "Темелин" на юге республики. Обе АЭС были возведены при участии СССР, соответствующий договор между Советским Союзом и Чехословацкой социалистической республикой (ЧССР) был подписан в 1970 году.