НОВАТЭК попытался купить у «Газпрома» месторождения на Ямале

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В настоящее время лицензии на их разработку принадлежат «Газпрому» , планировавшему направить этот газ в трубу.

НОВАТЭК еще в 2017 году намеревался выкупить данные активы «Газпрома» для развития своего СПГ-кластера на Ямале.

Монополия, в свою очередь, пресекла намерения конкурента получить месторождения, хотя до сегодняшнего дня не раскрыла планов по их разработке.

В Тамбейскую группу включены Северо-Тамбейский, Западно-Тамбейский, Тасийский и Малыгинский лицензионные участки, которые «Газпром» смог получить в 2008 году без конкурса по распоряжению правительства как собственник Единой системы газоснабжения. Лицензии на них активны до 2028 года.

Отмечается, что запасы и ресурсы всей Тамбейской группы на 1 января 2020 года достигают 7,3 триллиона кубометров газа. Приобретение Тамбейской группы может увеличить запасы «Новатэка» вдвое.

Собеседники издания отмечают, что Михельсон смог убедить президента страны в том, что газ месторождения стратегически выгоднее направлять на сжижение, чем в трубу.

Как отмечается, 15 апреля Михельсон направился в Петербург для того, чтобы обсудить сделку с главой «Газпрома» Алексеем Миллером

Михельсон предложил Миллеру продать Тамбейскую группу, оплатив сделку частично деньгами, а частично — бумагами «Новатэка» («Газпром» уже является владельцем 9,99% акций), рассказал один из источников издания.

По данным издания, «Газпром» по-прежнему не собирается продавать Тамбейскую группу.