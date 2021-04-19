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НОВАТЭК попытался купить у «Газпрома» месторождения на Ямале

Лера Букина
2 часа назад
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон 13 апреля в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным снова затронул вопрос передачи месторождений Тамбейского кластера на Ямале НОВАТЭКу, пишет «Коммерсант».
НОВАТЭК попытался купить у «Газпрома» месторождения на Ямале
Фото: ТАССТАСС
В настоящее время лицензии на их разработку принадлежат «Газпрому», планировавшему направить этот газ в трубу.
НОВАТЭК еще в 2017 году намеревался выкупить данные активы «Газпрома» для развития своего СПГ-кластера на Ямале.
Монополия, в свою очередь, пресекла намерения конкурента получить месторождения, хотя до сегодняшнего дня не раскрыла планов по их разработке.
В Тамбейскую группу включены Северо-Тамбейский, Западно-Тамбейский, Тасийский и Малыгинский лицензионные участки, которые «Газпром» смог получить в 2008 году без конкурса по распоряжению правительства как собственник Единой системы газоснабжения. Лицензии на них активны до 2028 года.
Отмечается, что запасы и ресурсы всей Тамбейской группы на 1 января 2020 года достигают 7,3 триллиона кубометров газа. Приобретение Тамбейской группы может увеличить запасы «Новатэка» вдвое.
Собеседники издания отмечают, что Михельсон смог убедить президента страны в том, что газ месторождения стратегически выгоднее направлять на сжижение, чем в трубу.
Как отмечается, 15 апреля Михельсон направился в Петербург для того, чтобы обсудить сделку с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
Михельсон предложил Миллеру продать Тамбейскую группу, оплатив сделку частично деньгами, а частично — бумагами «Новатэка» («Газпром» уже является владельцем 9,99% акций), рассказал один из источников издания.
По данным издания, «Газпром» по-прежнему не собирается продавать Тамбейскую группу.
Ранее «Рамблер» сообщал, что инвесторы потратят 11 млрд на мегапроект «НОВАТЭКа» в ЯНАО.
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