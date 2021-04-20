Авария с участием Tesla лишила Маска 5 млрд долларов

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что два человека погибли в Техасе в результате аварии, когда электромобиль Tesla врезался в дерево.

Сообщалось, что в момент аварии автомобиль находился в режиме автопилота. Маск опроверг это утверждение, отметив, что функция полного автономного вождения для этого автомобиля не приобреталась. Он добавил, что для работы автопилота на автомобиле нужна определенная дорожная разметка, которой на улице, где произошла авария, не было.