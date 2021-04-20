Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Авария с участием Tesla лишила Маска 5 млрд долларов

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
3 часа назад
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял более 5 млрд долларов после снижения цены акций Tesla на фоне новостей о ДТП с участием электромобиля, следует из данных Forbes Real-Time и торгов.
Авария с участием Tesla лишила Маска 5 млрд долларов
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"
По данным Forbes Real-Time, состояние Маска за сутки упало на 5,1 млрд долларов и теперь составляет 174,6 млрд долларов, он занимает третье место в рейтинге богатейших людей мира, передает РИА «Новости».
В понедельник акции Tesla подешевели на 3,4%, до 714,63 доллара.
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что два человека погибли в Техасе в результате аварии, когда электромобиль Tesla врезался в дерево.
Сообщалось, что в момент аварии автомобиль находился в режиме автопилота. Маск опроверг это утверждение, отметив, что функция полного автономного вождения для этого автомобиля не приобреталась. Он добавил, что для работы автопилота на автомобиле нужна определенная дорожная разметка, которой на улице, где произошла авария, не было.
Ранее Маск проиграл трудовой спор профсоюзному активисту.
Компании,Как стать богатым,Илон Маск,SpaceX,Wall Street Journal,Forbes,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители