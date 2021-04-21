Китай потребовал с Украины $3,6 млрд за завод «Мотор Сич»

По некоторым данным, кроме $3,6 млрд, китайская сторона может претендовать еще и на компенсацию «непрямых» потерь, сумма которых значительно выше.
Напомним, в январе 2021 года президент Украины Зеленский утвердил национализацию завода «Мотор Сич», а также подписал указ о санкциях против китайских компаний — инвесторов этого предприятия.
Стоит отметить, что еще в 2017 году контрольный пакет акций предприятия перешел к компаниям КНР.
Ранее предприятие «Мотор Сич» осуществляло разработку, производство и обслуживание авиационных двигателей и промышленных газотурбинных агрегатов. После того как в 2014 году Киев заблокировал продажу его продукции основному заказчику — России, предприятие попало в кризисную ситуацию.