Китай потребовал с Украины $3,6 млрд за завод «Мотор Сич»

Китайские инвесторы, участвовавшие в сорванной Киевом сделке по двигателестроительному предприятию «Мотор Сич» , подали против Украины судебный иск на сумму $3,6 млрд, сообщает 19 апреля «Страна. UA».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По некоторым данным, кроме $3,6 млрд, китайская сторона может претендовать еще и на компенсацию «непрямых» потерь, сумма которых значительно выше.

Напомним, в январе 2021 года президент Украины Зеленский утвердил национализацию завода «Мотор Сич», а также подписал указ о санкциях против китайских компаний — инвесторов этого предприятия.

Стоит отметить, что еще в 2017 году контрольный пакет акций предприятия перешел к компаниям КНР.