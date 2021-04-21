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Китай потребовал с Украины $3,6 млрд за срыв сделки с заводом «Мотор Сич»

ИА Regnumиещё 2
1 час назад
Китайские инвесторы, участвовавшие в сорванной Киевом сделке по двигателестроительному предприятию «Мотор Сич», подали против Украины судебный иск на сумму $3,6 млрд, сообщает 19 апреля «Страна. UA».
Китай потребовал с Украины $3,6 млрд за завод «Мотор Сич»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По некоторым данным, кроме $3,6 млрд, китайская сторона может претендовать еще и на компенсацию «непрямых» потерь, сумма которых значительно выше.
Напомним, в январе 2021 года президент Украины Зеленский утвердил национализацию завода «Мотор Сич», а также подписал указ о санкциях против китайских компаний — инвесторов этого предприятия.
Стоит отметить, что еще в 2017 году контрольный пакет акций предприятия перешел к компаниям КНР.
Ранее предприятие «Мотор Сич» осуществляло разработку, производство и обслуживание авиационных двигателей и промышленных газотурбинных агрегатов. После того как в 2014 году Киев заблокировал продажу его продукции основному заказчику — России, предприятие попало в кризисную ситуацию.
Компании,Мотор Сич,
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