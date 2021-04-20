В Сеть утекли данные сотен российских компаний

В Сеть попали данные сотен крупных и небольших российских компаний, которые размещали информацию в бесплатном планировщике задач Trello. Об этом пишет
газета «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков Infosecurity a Softline company.
Специалисты по кибербезопасности отмечают, что утечка стала беспрецедентной по своим масштабам, поисковыми системами индексируется около миллиона досок сервиса Trello, который используется компаниями для размещения документации по участию в тендерах, учетных данных и других сведений.
При этом тысячи досок, попавших в Сеть, содержат конфиденциальную информацию, в том числе логины и пароли.
«Это иллюстрация утечки, произошедшей не вследствие хакерской атаки, а в результате невнимательности или небрежности сотрудников компании»,— отмечает гендиректор Infosecurity Кирилл Солодовников.
При этом у российских компаний, данные сотрудников и клиентов которых оказались в публичном доступе, могут возникнуть проблемы и с регулирующими органами, предупреждают специалисты.
«Хранение, например, сканов паспортов клиентов в публичном и размещенном за рубежом хранилище противоречит закону «О персональных данных». За нарушение закона компаниям грозят штрафы», - отметили в Infosecurity.
«Рамблер» писал, что ранее в интернете появились адреса электронных почт, пароли, номера телефонов и другие данные пользователей, активно использующих VPN-сервисы. Эксперты выразили уверенность, что утечка такого огромного массива информации приведет к всплеску мошенничеств.