Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В Сеть утекли данные сотен российских компаний

Алиса Селезнёва
1 час назад
В Сеть попали данные сотен крупных и небольших российских компаний, которые размещали информацию в бесплатном планировщике задач Trello. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков Infosecurity a Softline company.
В Сеть утекли данные сотен российских компаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Специалисты по кибербезопасности отмечают, что утечка стала беспрецедентной по своим масштабам, поисковыми системами индексируется около миллиона досок сервиса Trello, который используется компаниями для размещения документации по участию в тендерах, учетных данных и других сведений.
При этом тысячи досок, попавших в Сеть, содержат конфиденциальную информацию, в том числе логины и пароли.
«Это иллюстрация утечки, произошедшей не вследствие хакерской атаки, а в результате невнимательности или небрежности сотрудников компании»,— отмечает гендиректор Infosecurity Кирилл Солодовников.
При этом у российских компаний, данные сотрудников и клиентов которых оказались в публичном доступе, могут возникнуть проблемы и с регулирующими органами, предупреждают специалисты.
«Хранение, например, сканов паспортов клиентов в публичном и размещенном за рубежом хранилище противоречит закону «О персональных данных». За нарушение закона компаниям грозят штрафы», - отметили в Infosecurity.
«Рамблер» писал, что ранее в интернете появились адреса электронных почт, пароли, номера телефонов и другие данные пользователей, активно использующих VPN-сервисы. Эксперты выразили уверенность, что утечка такого огромного массива информации приведет к всплеску мошенничеств.
Компании,Газета "Коммерсантъ",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители