В Сеть утекли данные сотен российских компаний

В Сеть попали данные сотен крупных и небольших российских компаний, которые размещали информацию в бесплатном планировщике задач Trello. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков Infosecurity a Softline company.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что утечка стала беспрецедентной по своим масштабам, поисковыми системами индексируется около миллиона досок сервиса Trello, который используется компаниями для размещения документации по участию в тендерах, учетных данных и других сведений.

При этом тысячи досок, попавших в Сеть, содержат конфиденциальную информацию, в том числе логины и пароли.

«Это иллюстрация утечки, произошедшей не вследствие хакерской атаки, а в результате невнимательности или небрежности сотрудников компании»,— отмечает гендиректор Infosecurity Кирилл Солодовников.

При этом у российских компаний, данные сотрудников и клиентов которых оказались в публичном доступе, могут возникнуть проблемы и с регулирующими органами, предупреждают специалисты.

«Хранение, например, сканов паспортов клиентов в публичном и размещенном за рубежом хранилище противоречит закону «О персональных данных». За нарушение закона компаниям грозят штрафы», - отметили в Infosecurity.