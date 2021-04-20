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Стоимость акций Apple падает после презентации новых продуктов

Прайм
1 час назад
Стоимость акций американской Apple во вторник вечером ускорила темпы падения до 2% после окончания презентации новых продуктов компании, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость акций Apple упала после презентации новинок
Фото: Apple Apple
По состоянию на 21.55 мск акции Apple дешевели на 2,15%, до 131,94 доллара за ценную бумагу. До презентации падение не превышало 1%.
Ранее во вторник Apple представил ряд новых продуктов, среди которых новое устройство Air-Tag, предназначенное для отслеживания местонахождения вещей, и iPhone 12 в фиолетовом цвете, "полностью обновленный" компьютер iMac в семи цветах и iPad Pro с чипом M1 и поддержкой сети 5G.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
Компании,Apple,
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